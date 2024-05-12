Голкипер Миная: Пытался сделать все, чтобы Фелипе ударил именно туда, куда мне нужно

Голкипер “Миная” Александр Кемкин прокомментировал завершение матча против “Ворскли”, когда он парировал два подряд пенальти.

“ – Ну, конечно, я его не изучал. Сначала просто пытался сделать все, чтобы соперник ударил в тот угол, в который мне нужно. А потом подумал, что, наверное, Фелипе будет менять угол, и тут же увидел нашего тренера по работе с вратарями Дмитрия Бабенко, который показал мне то же самое.

– О чем ты думал, когда арбитр попросил Фелипе перебить пенальти? Как удалось обнулить ситуацию?

– Честно? Я был совершенно спокоен и уверен, что отобью и второй удар”, - сказал Кемкин в комментарии ТаТоТаке.