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Голкипер Миная: Пытался сделать все, чтобы Фелипе ударил именно туда, куда мне нужно

Премьер-лига

Смог отбить сразу два пенальти

Голкипер Миная: Пытался сделать все, чтобы Фелипе ударил именно туда, куда мне нужно

Фото: ФК Минай

Новина українською

Голкипер “Миная” Александр Кемкин прокомментировал завершение матча против “Ворскли”, когда он парировал два подряд пенальти.

“ – Ну, конечно, я его не изучал. Сначала просто пытался сделать все, чтобы соперник ударил в тот угол, в который мне нужно. А потом подумал, что, наверное, Фелипе будет менять угол, и тут же увидел нашего тренера по работе с вратарями Дмитрия Бабенко, который показал мне то же самое.

– О чем ты думал, когда арбитр попросил Фелипе перебить пенальти? Как удалось обнулить ситуацию?

– Честно? Я был совершенно спокоен и уверен, что отобью и второй удар”, - сказал Кемкин в комментарии ТаТоТаке.

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Отметим, что после первого отраженного пенальти арбитр назначил второй из-за нарушения правил нахождения на линии ворот от голкипера. В обоих случаях бил тот же игрок – Фелипе.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Максим Кучер
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