Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Голкипер Миная: Пытался сделать все, чтобы Фелипе ударил именно туда, куда мне нужно
Смог отбить сразу два пенальти
Фото: ФК Минай
Голкипер “Миная” Александр Кемкин прокомментировал завершение матча против “Ворскли”, когда он парировал два подряд пенальти.
“ – Ну, конечно, я его не изучал. Сначала просто пытался сделать все, чтобы соперник ударил в тот угол, в который мне нужно. А потом подумал, что, наверное, Фелипе будет менять угол, и тут же увидел нашего тренера по работе с вратарями Дмитрия Бабенко, который показал мне то же самое.
– О чем ты думал, когда арбитр попросил Фелипе перебить пенальти? Как удалось обнулить ситуацию?
– Честно? Я был совершенно спокоен и уверен, что отобью и второй удар”, - сказал Кемкин в комментарии ТаТоТаке.
Отметим, что после первого отраженного пенальти арбитр назначил второй из-за нарушения правил нахождения на линии ворот от голкипера. В обоих случаях бил тот же игрок – Фелипе.
Популярное сейчас
- Фьюри в фантастической форме перед боем против Усика. Фото
- "Если сыграем вничью или проигрываем, то все будет окончено". Гвардиола – о финальном отрезке в чемпионате
- Ломаченко-Камбосос: Видео шикарного нокаута от украинца
- Шахтар - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Красотка дня. Обаятельная девушка одного из героев Байера в Лиге Европы. ФОТО
- Роскошная красотка променяла легенду Дортмунда на другого футболиста, который моложе ее на 18 лет. ФОТО