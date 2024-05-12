  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Полесье повело в матче против Кривбасса. Танковский забил дальним ударом в девятку – ВИДЕО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полесье повело в матче против Кривбасса. Танковский забил дальним ударом в девятку – ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Красивый выстрел вышел в полузащитника

Полесье повело в матче против Кривбасса. Танковский забил дальним ударом в девятку – ВИДЕО

Фото: ФК Полісся

UA-Футбол
Новина українською

В матче 28-го тура УПЛ "Кривбасс" играет против "Полесья". Счет в матче был открыт на 25-й минуте.

Прекрасный дальний удар получился у полузащитника житомирян Вячеслава Танковского. Он выиграл подбор и пробил метров с 23-х в дальнюю левую девятку.

Это второй гол в текущем сезоне для Танковского. Его мяч в ворота "Колоса" 14 апреля стал победным.

За ходом событий матча можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

Напомним, что начало этого матча было перенесено на 80 минут из-за воздушной тревоги в Кривом Роге.

По теме
yellow-arrow
Матч Кривбасс - Полесье будет доигран в понедельник
yellow-arrow
Александрия переигрывает Днепр-1, Черноморец прерывает проигрышную серию. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
yellow-arrow
Наталья, Елена, Франселиза. Футболисты Кривбасса мило поздравили своих матерей с Днем матери – ФОТО
Кривбасс (Кривой Рог) Вячеслав Танковский Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Вarcelinius
12.05.2024 в 20:40
Юрик уже начал сливать... Состав на игру сливной. Игра Кривбасса гавно полное.
Ответить
1
1
Вернуться к новостям
Комментарии 2
avatar
Вarcelinius
12.05.2024 в 20:40
Юрик уже начал сливать... Состав на игру сливной. Игра Кривбасса гавно полное.
Ответить
1
1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
12.05.2024 в 20:56
A смысл какой? На четвертое место не опустится и на второе не подымется. Нет, не так: опустицца и подымецца
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости