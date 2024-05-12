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Полесье повело в матче против Кривбасса. Танковский забил дальним ударом в девятку – ВИДЕО
Красивый выстрел вышел в полузащитника
Фото: ФК Полісся
В матче 28-го тура УПЛ "Кривбасс" играет против "Полесья". Счет в матче был открыт на 25-й минуте.
Прекрасный дальний удар получился у полузащитника житомирян Вячеслава Танковского. Он выиграл подбор и пробил метров с 23-х в дальнюю левую девятку.
Это второй гол в текущем сезоне для Танковского. Его мяч в ворота "Колоса" 14 апреля стал победным.
За ходом событий матча можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
Напомним, что начало этого матча было перенесено на 80 минут из-за воздушной тревоги в Кривом Роге.
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