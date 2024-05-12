Полесье повело в матче против Кривбасса. Танковский забил дальним ударом в девятку – ВИДЕО

В матче 28-го тура УПЛ "Кривбасс" играет против "Полесья". Счет в матче был открыт на 25-й минуте.

Прекрасный дальний удар получился у полузащитника житомирян Вячеслава Танковского. Он выиграл подбор и пробил метров с 23-х в дальнюю левую девятку.

Это второй гол в текущем сезоне для Танковского. Его мяч в ворота "Колоса" 14 апреля стал победным.

За ходом событий матча можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

Напомним, что начало этого матча было перенесено на 80 минут из-за воздушной тревоги в Кривом Роге.