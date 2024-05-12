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Второй раз Россия срывает планы. Матч Кривбасс – Полесье остановлен из-за воздушной тревоги

Премьер-лига
Обновлено

Снова угроза атаки с воздуха

Второй раз Россия срывает планы. Матч Кривбасс – Полесье остановлен из-за воздушной тревоги

Фото пресслужби ФК "Кривбас"

UA-Футбол
Новина українською

“Кривбасс” и “Полесье” встречаются в рамках 28-го тура УПЛ. Матч был прерван на 37-й минуте из-за воздушной тревоги в Кривом Роге

Команды начали игру почти полтора часа позже из-за угрозы атаки с воздуха. Уже второй раз россияне мешают провести этот поединок.

По состоянию на остановку матча счет был 0:1 в пользу "Полесья" благодаря точному дальнему удару от Танковского.

Команды направились к укрытиям. За дальнейшим ходом матча следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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