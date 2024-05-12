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Второй раз Россия срывает планы. Матч Кривбасс – Полесье остановлен из-за воздушной тревоги
Снова угроза атаки с воздуха
Фото пресслужби ФК "Кривбас"
“Кривбасс” и “Полесье” встречаются в рамках 28-го тура УПЛ. Матч был прерван на 37-й минуте из-за воздушной тревоги в Кривом Роге
Команды начали игру почти полтора часа позже из-за угрозы атаки с воздуха. Уже второй раз россияне мешают провести этот поединок.
По состоянию на остановку матча счет был 0:1 в пользу "Полесья" благодаря точному дальнему удару от Танковского.
Команды направились к укрытиям. За дальнейшим ходом матча следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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