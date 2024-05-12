Наталья, Елена, Франселиза. Футболисты Кривбасса мило поздравили своих матерей с Днем матери – ФОТО

Перед матчем 28-го тура УПЛ против "Полесья" игроки "Кривбасса" оригинально поздравили своих матерей с Днем матери.

Футболисты позировали на предматчевом фото с именами своих мам. Были представлены как украинские имена, так и имена матерей легионеров криворожцев.

В Украине День матери отмечается с 1999-го года – именно тогда официальным указом Президента этот день назначен на второе воскресенье мая. История этого праздника происходит из США, а в настоящее время 85 стран отмечают эту дату.

Добавим, что матч “Кривбасс” – “Полесье” уже дважды прерывался из-за воздушной тревоги. Следить за ходом событий можно в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.