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Наталья, Елена, Франселиза. Футболисты Кривбасса мило поздравили своих матерей с Днем матери – ФОТО
Присоединились также и легионеры
Фото: ФК Кривбас
Перед матчем 28-го тура УПЛ против "Полесья" игроки "Кривбасса" оригинально поздравили своих матерей с Днем матери.
Футболисты позировали на предматчевом фото с именами своих мам. Были представлены как украинские имена, так и имена матерей легионеров криворожцев.
В Украине День матери отмечается с 1999-го года – именно тогда официальным указом Президента этот день назначен на второе воскресенье мая. История этого праздника происходит из США, а в настоящее время 85 стран отмечают эту дату.
Добавим, что матч “Кривбасс” – “Полесье” уже дважды прерывался из-за воздушной тревоги. Следить за ходом событий можно в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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