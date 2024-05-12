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Скрипник – на дне, Григорчук – на коне. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Металлист 1925 3:0

Премьер-лига

Разгромное поражение харьковчан

Скрипник – на дне, Григорчук – на коне. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Металлист 1925 3:0

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Анатолий Спица Автор UA-Футбол
Новина українською

"Металлист 1925" снова проиграл, снова команда Виктора Скрипника находится на самом дне. А вот "Черноморец" Григорчука – на коне после разгрома соперника и прогресса сразу на несколько позиций. Одесситы практически обезопасили себя от попадания в зону переходных матчей.

Как это было – видел и фиксировал фоторепортер Анатолий Спица. Галерея его работ – ниже в этой новости.

Фотогалерея

Скрипник – на дне, Григорчук – на коне. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Металлист 1925 3:0 - фото 1Скрипник – на дне, Григорчук – на коне. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Металлист 1925 3:0 - фото 2Скрипник – на дне, Григорчук – на коне. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Металлист 1925 3:0 - фото 3Скрипник – на дне, Григорчук – на коне. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Металлист 1925 3:0 - фото 4Скрипник – на дне, Григорчук – на коне. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Металлист 1925 3:0 - фото 5Скрипник – на дне, Григорчук – на коне. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Металлист 1925 3:0 - фото 6Скрипник – на дне, Григорчук – на коне. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Металлист 1925 3:0 - фото 7Скрипник – на дне, Григорчук – на коне. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Металлист 1925 3:0 - фото 8Скрипник – на дне, Григорчук – на коне. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Металлист 1925 3:0 - фото 9Скрипник – на дне, Григорчук – на коне. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Металлист 1925 3:0 - фото 10Скрипник – на дне, Григорчук – на коне. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Металлист 1925 3:0 - фото 1Скрипник – на дне, Григорчук – на коне. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Металлист 1925 3:0 - фото 2Скрипник – на дне, Григорчук – на коне. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Металлист 1925 3:0 - фото 3Скрипник – на дне, Григорчук – на коне. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Металлист 1925 3:0 - фото 4Скрипник – на дне, Григорчук – на коне. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Металлист 1925 3:0 - фото 5Скрипник – на дне, Григорчук – на коне. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Металлист 1925 3:0 - фото 6Скрипник – на дне, Григорчук – на коне. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Металлист 1925 3:0 - фото 7Скрипник – на дне, Григорчук – на коне. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Металлист 1925 3:0 - фото 8Скрипник – на дне, Григорчук – на коне. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Металлист 1925 3:0 - фото 9Скрипник – на дне, Григорчук – на коне. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Металлист 1925 3:0 - фото 10Скрипник – на дне, Григорчук – на коне. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Металлист 1925 3:0 - фото 1Скрипник – на дне, Григорчук – на коне. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Металлист 1925 3:0 - фото 2Скрипник – на дне, Григорчук – на коне. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Металлист 1925 3:0 - фото 3Скрипник – на дне, Григорчук – на коне. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Металлист 1925 3:0 - фото 4Скрипник – на дне, Григорчук – на коне. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Металлист 1925 3:0 - фото 5Скрипник – на дне, Григорчук – на коне. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Металлист 1925 3:0 - фото 6Скрипник – на дне, Григорчук – на коне. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Металлист 1925 3:0 - фото 7Скрипник – на дне, Григорчук – на коне. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Металлист 1925 3:0 - фото 8Скрипник – на дне, Григорчук – на коне. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Металлист 1925 3:0 - фото 9Скрипник – на дне, Григорчук – на коне. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Металлист 1925 3:0 - фото 10Скрипник – на дне, Григорчук – на коне. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Металлист 1925 3:0 - фото 1Скрипник – на дне, Григорчук – на коне. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Металлист 1925 3:0 - фото 2Скрипник – на дне, Григорчук – на коне. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Металлист 1925 3:0 - фото 3Скрипник – на дне, Григорчук – на коне. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Металлист 1925 3:0 - фото 4Скрипник – на дне, Григорчук – на коне. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Металлист 1925 3:0 - фото 5Скрипник – на дне, Григорчук – на коне. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Металлист 1925 3:0 - фото 6Скрипник – на дне, Григорчук – на коне. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Металлист 1925 3:0 - фото 7Скрипник – на дне, Григорчук – на коне. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Металлист 1925 3:0 - фото 8Скрипник – на дне, Григорчук – на коне. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Металлист 1925 3:0 - фото 9Скрипник – на дне, Григорчук – на коне. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Металлист 1925 3:0 - фото 10Скрипник – на дне, Григорчук – на коне. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Металлист 1925 3:0 - фото 1Скрипник – на дне, Григорчук – на коне. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Металлист 1925 3:0 - фото 2Скрипник – на дне, Григорчук – на коне. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Металлист 1925 3:0 - фото 3Скрипник – на дне, Григорчук – на коне. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Металлист 1925 3:0 - фото 4Скрипник – на дне, Григорчук – на коне. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Металлист 1925 3:0 - фото 5Скрипник – на дне, Григорчук – на коне. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Металлист 1925 3:0 - фото 6Скрипник – на дне, Григорчук – на коне. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Металлист 1925 3:0 - фото 7Скрипник – на дне, Григорчук – на коне. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Металлист 1925 3:0 - фото 8Скрипник – на дне, Григорчук – на коне. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Металлист 1925 3:0 - фото 9Скрипник – на дне, Григорчук – на коне. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Металлист 1925 3:0 - фото 10Скрипник – на дне, Григорчук – на коне. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Металлист 1925 3:0 - фото 1Скрипник – на дне, Григорчук – на коне. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Металлист 1925 3:0 - фото 2Скрипник – на дне, Григорчук – на коне. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Металлист 1925 3:0 - фото 3Скрипник – на дне, Григорчук – на коне. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Металлист 1925 3:0 - фото 4Скрипник – на дне, Григорчук – на коне. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Металлист 1925 3:0 - фото 5Скрипник – на дне, Григорчук – на коне. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Металлист 1925 3:0 - фото 6
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