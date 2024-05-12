Скрипник – на дне, Григорчук – на коне. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Металлист 1925 3:0

"Металлист 1925" снова проиграл, снова команда Виктора Скрипника находится на самом дне. А вот "Черноморец" Григорчука – на коне после разгрома соперника и прогресса сразу на несколько позиций. Одесситы практически обезопасили себя от попадания в зону переходных матчей.

Как это было – видел и фиксировал фоторепортер Анатолий Спица. Галерея его работ – ниже в этой новости.

Фотогалерея