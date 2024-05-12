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Кравченко – о долгом просмотре VAR: Не понимаю, что там смотреть 7 минут

Премьер-лига
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Ассистент главного тренера Александрии дал послематчевый комментарий

Кравченко – о долгом просмотре VAR: Не понимаю, что там смотреть 7 минут

Фото - ФК Олександрія / автор невідомий

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В 28-м туре "горожане" одержали важную победу. Помощник Ротаня Сергей Кравченко пообщался с прессой после игры.

“Очень отличные эмоции, очень важная победа для всех нас. Важная игра с "Вересом", нужно выигрывать. Еще ничего не решено. Прекрасно сыграли в защите. Первый тайм был очень великолепен. Наше преимущество, моменты, удары… Во втором тайме играли не так, как хотели. Очень давит результат, много молодежи, многие игроки пропускали игру, имеющие опыт этих матчей, поэтому на первом месте стоял результат. Выдержали, проявили характер.

Я не понимаю, что там можно посмотреть 7 минут. Четвертый судья сказал, что были технические неполадки с VAR. Самое главное, что гол засчитали. Не могу сказать, что нам повезло. Ребята своей игрой, борьбой, желанием заслужили эту победу. Везло соперникам, которые забивали нам с полумоментов”, – рассказал ассистент.

"Александрия" занимает десятое место (30 очков).

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Сергей Кравченко ФК Александрия
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Источник:
YouTube-канал
Опубликовал: Александр Симченко
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