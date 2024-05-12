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Максимов: Говорить нечего
Наставник днепрян опустошен после поражения
Фото - ФК Ворскла / автор невідомий
"Днепр-1" на выезде проиграл "Александрии" и даже ни разу не попал в створ. Юрий Максимов после матча был не многословен.
“Мы сегодня пытались больше держать мяч и действовать через короткий пас. В первом тайме играли против ветра и нужно было где-то длинными передачами выходить из обороны, но играли через короткие передачи. Это и привело к голу, который мы пропустили.
Будем все это разбирать и тренироваться. Все ребята стараются, выходят на игру побеждать, но это футбол, и здесь каждая команда может и выиграть, и проиграть. Они все разочарованы, как и я, так что говорить нечего”, – отметил специалист.
У "Днепра-1" всего 2 победы в последних девяти встречах.
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