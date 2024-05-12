Максимов: Говорить нечего

"Днепр-1" на выезде проиграл "Александрии" и даже ни разу не попал в створ. Юрий Максимов после матча был не многословен.

“Мы сегодня пытались больше держать мяч и действовать через короткий пас. В первом тайме играли против ветра и нужно было где-то длинными передачами выходить из обороны, но играли через короткие передачи. Это и привело к голу, который мы пропустили.

Будем все это разбирать и тренироваться. Все ребята стараются, выходят на игру побеждать, но это футбол, и здесь каждая команда может и выиграть, и проиграть. Они все разочарованы, как и я, так что говорить нечего”, – отметил специалист.