Гай возвращается в Шахтер

Алексей Гай выступал в составе "горняков" 11 лет, но никогда не был игроком основы, за исключением определенных отрезков. В последние годы он входил в тренерский штаб "Черноморца", представлявший в 2013-2014 гг.

Теперь экс-футболист "оранжево-черных" будет работать аналитиком донецкого клуба.

В составе "Шахтера" Гай выиграл 6 чемпионств, Кубок УЕФА, два серебра и две бронзы, 7 Кубков Украины. Также в Высшей лиге/УПЛ он защищал цвета "Ильичевца" и "Олимпика".