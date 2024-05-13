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Гай возвращается в Шахтер

Премьер-лига

Бывший полузащитник команды получил новую должность

Гай возвращается в Шахтер

t.me/ChernomoretsOdessa

Новина українською

Алексей Гай выступал в составе "горняков" 11 лет, но никогда не был игроком основы, за исключением определенных отрезков. В последние годы он входил в тренерский штаб "Черноморца", представлявший в 2013-2014 гг.

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Теперь экс-футболист "оранжево-черных" будет работать аналитиком донецкого клуба.

В составе "Шахтера" Гай выиграл 6 чемпионств, Кубок УЕФА, два серебра и две бронзы, 7 Кубков Украины. Также в Высшей лиге/УПЛ он защищал цвета "Ильичевца" и "Олимпика".

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Алексей Гай Шахтер (Донецк)
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Источник:
Сайт "Динамо"
Опубликовал: Александр Симченко
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