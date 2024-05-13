Кривбасс – Полесье. АУДИО онлайн трансляция матча 28-го тура УПЛ

UA-Футбол организует комментарий поединка 28-го тура чемпионата Украины между "Кривбассом" и "Полесьем".

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В середине 45-минутки Танковский открыл счет. Матч прервался из-за воздушной тревоги под конец первого тайма. Команды должны были доиграть поединок вечером 12 мая, но все-таки было принято решение сделать это на следующий день. Сможет ли "Полесье" без Будковского догнать "Рух"? Или же "Кривбасс" продолжит почетно защищать бронзовое место? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в понедельник, 13 мая – в 12:55 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Владислав Шарапа