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Кривбасс – Полесье. АУДИО онлайн трансляция матча 28-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Футбол24
UA-Футбол организует комментарий поединка 28-го тура чемпионата Украины между "Кривбассом" и "Полесьем".
В середине 45-минутки Танковский открыл счет. Матч прервался из-за воздушной тревоги под конец первого тайма. Команды должны были доиграть поединок вечером 12 мая, но все-таки было принято решение сделать это на следующий день. Сможет ли "Полесье" без Будковского догнать "Рух"? Или же "Кривбасс" продолжит почетно защищать бронзовое место? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в понедельник, 13 мая – в 12:55 по киевскому времени.
Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог
Комментатор: Владислав Шарапа
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