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Финалы Кубков Украины и Италии, развязки в нескольких топ-лигах. Расписание футбола на 13 – 19 мая
График топ-поединков
УПЛ
На этой неделе предпоследние туры состоятся в чемпионатах Украины, Италии и Испании. Финальные матчи сезона пройдут в Португалии, Франции, Германии и Англии. В нескольких странах чемпионы уже известны, однако некоторые интриги все еще живут. Также отметим, что в мидвик решающие поединки за Кубок сыграют в Украине и Италии.
Понедельник, 13 мая
"Колос" желает быть поближе к "ЛНЗ", к середине таблице, а не опускаться к зоне переходных матчей. Ковалевцы точно хотят увеличить отрыв от "Оболони". Также "Верес" будет стремиться забрать очки у не слишком мотивированной "Зари". Два матча состоятся в Италии, также в программе поединки с участием "Барселоны" и "Ливерпуля".
- 13:00. "Кривбасс" – "Полесье" (возобновление). УПЛ. УПЛ-ТВ
- 15:30. "Колос" – "ЛНЗ". УПЛ. УПЛ-ТВ
- 18:00. "Заря" – "Верес". УПЛ. 1+1 media
- 19:30. "Лечче" – "Удинезе". Серия А. Megogo
- 21:45. "Фиорентина" – "Монца". Серия А. Megogo
- 22:00. "Барселона" – "Реал Сосьедад". Примера. Megogo
- 22:00. "Астон Вилла" – "Ливерпуль". АПЛ. Setanta Sports App
Вторник, 14 мая
"Манчестер Сити" на пути к трофею АПЛ обязан побеждать в Лондоне, а с этим у команды Пепа часто бывают проблемы. Мы бы хотели сказать, что в воротах "Реала" увидим Андрея Лунина, но сейчас Анчелотти активно прибегает к ротации и проверяет возможности Куртуа. Зато нет сомнений, что у "Жироны" в старте появятся Довбик и Цыганков.
- 20:30. "Осасуна" – "Мальорка". Примера. Megogo
- 22:00. "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити". АПЛ. Setanta Sports App
- 22:30. "Реал" – "Алавес". Примера. Megogo
- 23:00. "Жирона" – "Вильярреал". Примера. Megogo
Среда, 15 мая
Посреди недели состоится ремейк финала Кубка Украины-2009. Полтавская "Ворскла" спустя 15 лет вновь сыграет в решающем матче за трофей с донецким "Шахтером", чемпионом страны. В целом, вечер среды будет плотным. "Челси" Мудрика, финал Кубка Италии, немало Примеры.
- 19:00. "Ворскла" – "Шахтер". Кубок Украины. ICTV2
- 20:30. "Райо Вальекано" – "Гранада". Примера. Megogo
- 20:30. "Севилья" – "Кадис". Примера. Megogo
- 21:45. "Брайтон" – "Челси". АПЛ. Setanta Sports App
- 22:00. "Ницца" – "ПСЖ". Лига 1. Megogo
- 22:00. "Реймс" – "Марсель". Лига 1. Megogo
- 22:00. "Аталанта" – "Ювентус". Кубок Италии. Megogo
- 22:00. "Манчестер Юнайтед" – "Ньюкасл". АПЛ. Setanta Sports App
- 23:00. "Сельта Виго" – "Атлетик". Примера. Megogo
- 23:00. "Хетафе" – "Атлетико". Примера. Megogo
Четверг, 16 мая
В Чемпионшипе стартовали полуфиналы плей-офф. Ответный поединок проведут "Лидс" и "Норвич". Также три матча состоятся в Ла Лиге. Например, каталонская "Барселона" едет в гости к "Альмерии", а "Валенсия" Яремчука – в Сан-Себастьян.
- 20:30. "Лас-Пальмас" – "Бетис". Примера. Megogo
- 22:00. "Лидс" – "Норвич". Чемпионшип. Setanta Sports App
- 22:30. "Альмерия" – "Барселона". Примера. Megogo
- 23:00. "Реал Сосьедад" – "Валенсия". Примера. Megogo
Пятница, 17 мая
Еще один полуфинал плей-офф в Чемпионшипе и встреча немотивированных середняков на Апеннинах. "Наполи" и "Фиорентина" уже ни за что не зацепятся в Серии А, "фиалки" лишь продолжают держать тонус перед финалом Лиги Конференций.
- 21:45. "Фиорентина" – "Наполи". Серия А. Megogo
- 22:00. "Саутгемптон" – "Вест Бромвич". Чемпионшип. Setanta Sports App
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Суббота, 18 мая
Щепотка чемпионата Италии, где "Аталанта" рвется в Лигу чемпионов", и финальный 34-й тур в Бундеслиге. Все остальные чемпионаты решили переместиться на воскресенье. В Германии есть интрига вокруг цвета медалей для "Баварии" (серебро или бронза), распределения 6-й и 7-й позиции между "Айнтрахтом" и "Хоффенхаймом", а также судьбы "Униона".
- 16:30. "Айнтрахт" – "РБ Лейпциг". Бундеслига. Setanta Sports App
- 16:30. "Байер" – "Аугсбург". Бундеслига. Setanta Sports App
- 16:30. "Боруссия Д" – "Дармштадт". Бундеслига. Setanta Sports App
- 16:30. "Вердер" – "Бохум". Бундеслига. Setanta Sports App
- 16:30. "Вольфсбург" – "Майнц". Бундеслига. Setanta Sports App
- 16:30. "Хайденхайм" – "Кельн". Бундеслига. Setanta Sports App
- 16:30. "Хоффенхайм" – "Бавария". Бундеслига. Setanta Sports App
- 16:30. "Унион Берлин" – "Фрайбург". Бундеслига. Setanta Sports App
- 16:30. "Штутгарт" – "Боруссия М". Бундеслига. Setanta Sports App
- 19:00. "Лечче" – "Аталанта". Серия А. Megogo
- 21:45. "Торино" – "Милан". Серия А. Megogo
Воскресенье, 19 мая
Предпоследние туры пройдут в УПЛ, Ла Лиге и Серии А. Развязка сезона состоится в Примейре, Лиге 1 и АПЛ. Обратите внимание, что матчи в чемпионатах стартуют в рамках одного и того же временного слота. Придется переключаться или же сосредоточиться на чем-то одном. В УПЛ выделяются поединки "Динамо" – "Кривбасс" и "Днепр-1" – "Шахтер". В Англии есть интрига в борьбе за самые высокие места и касательно состава участников еврокубков.
- 13:30. "Сассуоло" – "Кальяри". Серия А. Megogo
- 15:30. "Верес" – "Александрия". УПЛ. УПЛ-ТВ
- 15:30. "Ворскла" – "Оболонь". УПЛ. УПЛ-ТВ
- 15:30. "Динамо" – "Кривбасс". УПЛ. 1+1 media
- 15:30. СК "Днепр-1" – "Шахтер". УПЛ. 1+1 media
- 15:30. "ЛНЗ" – "Заря". УПЛ. УПЛ-ТВ
- 15:30. "Металлист 1925" – "Полесье". УПЛ. УПЛ-ТВ
- 15:30. "Минай" – "Колос". УПЛ. УПЛ-ТВ
- 15:30. "Рух" – "Черноморец". УПЛ. УПЛ-ТВ
- 16:00. "Монца" – "Фрозиноне". Серия А. Megogo
- 16:00. "Удинезе" – "Эмполи". Серия А. Megogo
- 18:00. "Брага" – "Порту". Примейра. Megogo
- 18:00. "Риу Аве" – "Бенфика". Примейра. Megogo
- 18:00. "Спортинг" – "Шавиш". Примейра. Megogo
- 18:00. "Арсенал" – "Эвертон". АПЛ. Setanta Sports App
- 18:00. "Бернли" – "Ноттингем Форест". АПЛ. Setanta Sports App
- 18:00. "Брайтон" – "Манчестер Юнайтед". АПЛ. Setanta Sports App
- 18:00. "Брентфорд" – "Ньюкасл Юнайтед". АПЛ. Setanta Sports App
- 18:00. "Кристал Пэлас" – "Астон Вилла". АПЛ. Setanta Sports App
- 18:00. "Ливерпуль" – "Вулверхэмптон". АПЛ. Setanta Sports App
- 18:00. "Лутон" – "Фулхэм". АПЛ. Setanta Sports App
- 18:00. "Манчестер Сити" – "Вест Хэм". АПЛ. Setanta Sports App
- 18:00. "Челси" – "Борнмут". АПЛ. Setanta Sports App
- 18:00. "Шеффилд Юнайтед" – "Тоттенхэм". АПЛ. Setanta Sports App
- 19:00. "Интер" – "Лацио". Серия А. Megogo
- 20:00. "Алавес" – "Хетафе". Примера. Megogo
- 20:00. "Атлетик" – "Севилья". Примера. Megogo
- 20:00. "Атлетико" – "Осасуна". Примера. Megogo
- 20:00. "Барселона" – "Райо Вальекано". Примера. Megogo
- 20:00. "Бетис" – "Реал Сосьедад". Примера. Megogo
- 20:00. "Валенсия" – "Жирона". Примера. Megogo
- 20:00. "Вильярреал" – "Реал". Примера. Megogo
- 20:00. "Гранада" – "Сельта Виго". Примера. Megogo
- 20:00. "Кадис" – "Лас-Пальмас". Примера. Megogo
- 20:00. "Мальорка" – "Альмерия". Примера. Megogo
- 21:45. "Рома" – "Дженоа". Серия А. Megogo
- 22:00. "Гавр" – "Марсель". Лига 1. Megogo
- 22:00. "Ланс" – "Монпелье". Лига 1. Megogo
- 22:00. "Лилль" – "Ницца". Лига 1. Megogo
- 22:00. "Лион" – "Страсбур". Лига 1. Megogo
- 22:00. "Лорьян" – "Клермон". Лига 1. Megogo
- 22:00. "Мец" – "ПСЖ". Лига 1. Megogo
- 22:00. "Монако" – "Нант". Лига 1. Megogo
- 22:00. "Реймс" – "Ренн". Лига 1. Megogo
- 22:00. "Тулуза" – "Брест". Лига 1. Megogo
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