Грядут развязки в нескольких топ-лигах. Расписание футбола на 13 – 19 мая

На этой неделе предпоследние туры состоятся в чемпионатах Украины, Италии и Испании. Финальные матчи сезона пройдут в Португалии, Франции, Германии и Англии. В нескольких странах чемпионы уже известны, однако некоторые интриги все еще живут. Также отметим, что в мидвик решающие поединки за Кубок сыграют в Украине и Италии.

Понедельник, 13 мая

"Колос" желает быть поближе к "ЛНЗ", к середине таблице, а не опускаться к зоне переходных матчей. Ковалевцы точно хотят увеличить отрыв от "Оболони". Также "Верес" будет стремиться забрать очки у не слишком мотивированной "Зари". Два матча состоятся в Италии, также в программе поединки с участием "Барселоны" и "Ливерпуля".

13:00. "Кривбасс" – "Полесье" (возобновление). УПЛ. УПЛ-ТВ

15:30. "Колос" – "ЛНЗ". УПЛ. УПЛ-ТВ

18:00. "Заря" – "Верес". УПЛ. 1+1 media

19:30. "Лечче" – "Удинезе". Серия А. Megogo

21:45. "Фиорентина" – "Монца". Серия А. Megogo

22:00. "Барселона" – "Реал Сосьедад". Примера. Megogo

22:00. "Астон Вилла" – "Ливерпуль". АПЛ. Setanta Sports App

Вторник, 14 мая

"Манчестер Сити" на пути к трофею АПЛ обязан побеждать в Лондоне, а с этим у команды Пепа часто бывают проблемы. Мы бы хотели сказать, что в воротах "Реала" увидим Андрея Лунина, но сейчас Анчелотти активно прибегает к ротации и проверяет возможности Куртуа. Зато нет сомнений, что у "Жироны" в старте появятся Довбик и Цыганков.

20:30. "Осасуна" – "Мальорка". Примера. Megogo

22:00. "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити". АПЛ. Setanta Sports App

22:30. "Реал" – "Алавес". Примера. Megogo

23:00. "Жирона" – "Вильярреал". Примера. Megogo

Среда, 15 мая

Посреди недели состоится ремейк финала Кубка Украины-2009. Полтавская "Ворскла" спустя 15 лет вновь сыграет в решающем матче за трофей с донецким "Шахтером", чемпионом страны. В целом, вечер среды будет плотным. "Челси" Мудрика, финал Кубка Италии, немало Примеры.

19:00. "Ворскла" – "Шахтер". Кубок Украины. ICTV2

20:30. "Райо Вальекано" – "Гранада". Примера. Megogo

20:30. "Севилья" – "Кадис". Примера. Megogo

21:45. "Брайтон" – "Челси". АПЛ. Setanta Sports App

22:00. "Ницца" – "ПСЖ". Лига 1. Megogo

22:00. "Реймс" – "Марсель". Лига 1. Megogo

22:00. "Аталанта" – "Ювентус". Кубок Италии. Megogo

22:00. "Манчестер Юнайтед" – "Ньюкасл". АПЛ. Setanta Sports App

23:00. "Сельта Виго" – "Атлетик". Примера. Megogo

23:00. "Хетафе" – "Атлетико". Примера. Megogo

Четверг, 16 мая

В Чемпионшипе стартовали полуфиналы плей-офф. Ответный поединок проведут "Лидс" и "Норвич". Также три матча состоятся в Ла Лиге. Например, каталонская "Барселона" едет в гости к "Альмерии", а "Валенсия" Яремчука – в Сан-Себастьян.

20:30. "Лас-Пальмас" – "Бетис". Примера. Megogo

22:00. "Лидс" – "Норвич". Чемпионшип. Setanta Sports App

22:30. "Альмерия" – "Барселона". Примера. Megogo

23:00. "Реал Сосьедад" – "Валенсия". Примера. Megogo

Пятница, 17 мая

Еще один полуфинал плей-офф в Чемпионшипе и встреча немотивированных середняков на Апеннинах. "Наполи" и "Фиорентина" уже ни за что не зацепятся в Серии А, "фиалки" лишь продолжают держать тонус перед финалом Лиги Конференций.

21:45. "Фиорентина" – "Наполи". Серия А. Megogo

22:00. "Саутгемптон" – "Вест Бромвич". Чемпионшип. Setanta Sports App

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Суббота, 18 мая

Щепотка чемпионата Италии, где "Аталанта" рвется в Лигу чемпионов", и финальный 34-й тур в Бундеслиге. Все остальные чемпионаты решили переместиться на воскресенье. В Германии есть интрига вокруг цвета медалей для "Баварии" (серебро или бронза), распределения 6-й и 7-й позиции между "Айнтрахтом" и "Хоффенхаймом", а также судьбы "Униона".

15:30. "Динамо" – "Кривбасс". УПЛ. 1+1 media

16:30. "Айнтрахт" – "РБ Лейпциг". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Байер" – "Аугсбург". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Боруссия Д" – "Дармштадт". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Вердер" – "Бохум". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Вольфсбург" – "Майнц". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Хайденхайм" – "Кельн". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Хоффенхайм" – "Бавария". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Унион Берлин" – "Фрайбург". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Штутгарт" – "Боруссия М". Бундеслига. Setanta Sports App

19:00. "Лечче" – "Аталанта". Серия А. Megogo

21:45. "Торино" – "Милан". Серия А. Megogo

Воскресенье, 19 мая

Предпоследние туры пройдут в УПЛ, Ла Лиге и Серии А. Развязка сезона состоится в Примейре, Лиге 1 и АПЛ. Обратите внимание, что матчи в чемпионатах стартуют в рамках одного и того же временного слота. Придется переключаться или же сосредоточиться на чем-то одном. В УПЛ выделяются поединки "Динамо" – "Кривбасс" и "Днепр-1" – "Шахтер". В Англии есть интрига в борьбе за самые высокие места и касательно состава участников еврокубков.