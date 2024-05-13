Филиппов: Еще есть две игры, чтобы исправить ситуацию и вырваться вперед

Нападающий "Днепра-1" Александр Филиппов прокомментировал поражение от "Александрии" (0:1) в 28-м туре УПЛ.

- Что произошло в моменте с первым голом?

- Пошла подача с углового, немножко не разобрались, не смогли выбить мяч и так случилось, что к ним отскочил мяч и перелетел через нашего вратаря и уже в пустые ворота было добивание. Будем разбираться.

- Во втором тайме была установка играть за спину. Удалось ли это и почему ставка была именно на это?

- В первом тайме был сильный ветер и не всегда удавалось выходить из обороны, а уже во втором тайме, пытались искать свободные зоны за спинами защитников, что-то удавалось, что-то нет, тем не менее, счет на табло.

- Показала ли "Александрия" сегодня что-то, к чему "Днепр-1" не был готов?

- Мы знали, что это очень организованная команда, которая играет и с мячом и очень компактно играет без мяча. Они решали свои задачи, мы свои задачи, но так получилось, что проиграли 1:0, но еще есть две игры, чтобы немного исправить ситуацию и вырваться вперед.

- У команды было ноль ударов в створ ворот, это результат чего? Это комплимент защите "Александрии" или нашей команде что-то не удалось?

- Я думаю, что нам мало что сегодня удавалось и мало было остроты впереди и на флангах, в центре где-то не успевали и позволяли "Александрии" много создавать у своих ворот.

- Было заметно, что "боллбои" не очень спешили расставаться с мячом. Как вы относитесь к таким футбольным хитростям?

- Вы знаете, что кто играет дома, тот всегда будет просить ребят тянуть время, особенно, когда хозяева выигрывают, поэтому мы уже привыкли к такому, и стараемся не обращать на это внимания.

- Что можете сказать болельщикам перед матчем с "Шахтером", чего им ожидать?

- Ожидать хорошей игры, полной отдачи от нас и болеть за любимую команду, - сказал Филиппов.