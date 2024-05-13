Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Филиппов: Еще есть две игры, чтобы исправить ситуацию и вырваться вперед
Форвард "Днепра-1" - о поражении от "Александрии"
Фото: СК Дніпро-1
Нападающий "Днепра-1" Александр Филиппов прокомментировал поражение от "Александрии" (0:1) в 28-м туре УПЛ.
- Что произошло в моменте с первым голом?
- Пошла подача с углового, немножко не разобрались, не смогли выбить мяч и так случилось, что к ним отскочил мяч и перелетел через нашего вратаря и уже в пустые ворота было добивание. Будем разбираться.
- Во втором тайме была установка играть за спину. Удалось ли это и почему ставка была именно на это?
- В первом тайме был сильный ветер и не всегда удавалось выходить из обороны, а уже во втором тайме, пытались искать свободные зоны за спинами защитников, что-то удавалось, что-то нет, тем не менее, счет на табло.
- Показала ли "Александрия" сегодня что-то, к чему "Днепр-1" не был готов?
- Мы знали, что это очень организованная команда, которая играет и с мячом и очень компактно играет без мяча. Они решали свои задачи, мы свои задачи, но так получилось, что проиграли 1:0, но еще есть две игры, чтобы немного исправить ситуацию и вырваться вперед.
- У команды было ноль ударов в створ ворот, это результат чего? Это комплимент защите "Александрии" или нашей команде что-то не удалось?
- Я думаю, что нам мало что сегодня удавалось и мало было остроты впереди и на флангах, в центре где-то не успевали и позволяли "Александрии" много создавать у своих ворот.
- Было заметно, что "боллбои" не очень спешили расставаться с мячом. Как вы относитесь к таким футбольным хитростям?
- Вы знаете, что кто играет дома, тот всегда будет просить ребят тянуть время, особенно, когда хозяева выигрывают, поэтому мы уже привыкли к такому, и стараемся не обращать на это внимания.
- Что можете сказать болельщикам перед матчем с "Шахтером", чего им ожидать?
- Ожидать хорошей игры, полной отдачи от нас и болеть за любимую команду, - сказал Филиппов.
Популярное сейчас
- Кривбасс и Полесье не доиграли матч, Металлист 1925 еще ближе к вылету, Арсенал победил МЮ. Главные новости за 12 мая
- Финалы Кубков Украины и Италии, развязки в нескольких топ-лигах. Расписание футбола на 13 – 19 мая
- У Байера 33 матча без поражений в чемпионате. Но до рекорда Европы еще далеко
- Шахтер – Динамо. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 28-го тура УПЛ
- Красотка дня. Обаятельная девушка одного из героев Байера в Лиге Европы. ФОТО
- Роскошная красотка променяла легенду Дортмунда на другого футболиста, который моложе ее на 18 лет. ФОТО