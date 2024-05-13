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Колос - ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Колос - ЛНЗ: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 13.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Колос - ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

В понедельник, 13 мая состоится поединок 28-го тура УПЛ "Колос" - "ЛНЗ". Ковалевская команда занимает 12-е место в таблице УПЛ, имея в своем активе 29 пунктов. Черкащане идут на 8-й строчке, набрав 32 очка.

Игра в первом круге завершилась ничьей со счетом 1:1.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 28-й тур
13 мая 2024. Ковалевка, "Колос"
"Колос" 15:30 "ЛНЗ"
Арбитр - Денис Резников
Видеотрансляция – УПЛ ТВ
Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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