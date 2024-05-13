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Колос - ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Колос - ЛНЗ: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 13.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК ЛНЗ
В понедельник, 13 мая состоится поединок 28-го тура УПЛ "Колос" - "ЛНЗ". Ковалевская команда занимает 12-е место в таблице УПЛ, имея в своем активе 29 пунктов. Черкащане идут на 8-й строчке, набрав 32 очка.
Игра в первом круге завершилась ничьей со счетом 1:1.
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, 28-й тур
13 мая 2024. Ковалевка, "Колос"
"Колос" 15:30 "ЛНЗ"
Арбитр - Денис Резников
Видеотрансляция – УПЛ ТВ
Текстовая трансляция – UA-Футбол
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