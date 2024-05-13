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Сарапий: Верьте в Днепр-1 в матче с Шахтером
Футболист - о поражении от "Александрии" и предстоящей игре с дончанами
Фото: СК Дніпро-1
Защитник "Днепра-1" Эдуард Сарапий прокомментировал поражение от "Александрии" (0:1) в матче 28-го тура УПЛ.
- Как вы думаете, что произошло в моменте с пропущенным мячом?
- Мы сильно начали вытягивать игроков и выходить через пас там, где этого не требовалось, поэтому тренер сделал нам замечание по этому поводу, что где-то надо играть проще, тем более, что соперник на нас давил. Это командная ошибка, которая привела к голу, из-за которого мы проиграли эту игру.
- Во втором тайме была установка играть за спину защитникам соперника, удалось ли это, и почему ставка была именно на это?
- Мы должны были дать какое-то движение впереди, потому что первый тайм прошел в очень однотипном формате. Мы все время просили мяч в "недодачу", из-за того, что соперник играл очень высоко. Поэтому просили играть линию атаки чуть выше, открываться за спину, чтобы у нас было больше пространства и сопернику было сложнее играть.
- Показала ли "Александрия" сегодня что-то, к чему вы не были готовы?
- Мы знали как они будут играть. У них хорошая команда, которая играет в хороший футбол, прекрасные тренеры, которые поставили игру, поэтому команда показывает хороший результат. Я думаю, что то место, на котором они находятся - не то, на которое они заслуживают. Они должны быть намного выше.
- У команды, к сожалению, было ноль ударов в створ ворот, почему так произошло?
- Это в первую очередь, наша слабая игра в атаке, поэтому это закономерно, что у нас сегодня не было шансов на моменты.
- "Боллбои" сегодня не очень спешили расставаться с мячом. Как вы относитесь к таким футбольным хитростям?
- Это игра на выезде, так же действовал и "Кривбасс", когда соперник побеждает, любые способы для победы хороши.
- Что бы вы хотели сказать фанатам перед следующим матчем, к чему им готовиться?
- Верить в нас. Всегда приятно побеждать "Шахтер" даже несмотря на то, что они уже стали чемпионами. Доказать еще раз, что в этом сезоне, мы способны два раза обыграть "Шахтер", это довольно приятно, - сказал Сарапий.
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