Сарапий: Верьте в Днепр-1 в матче с Шахтером

Защитник "Днепра-1" Эдуард Сарапий прокомментировал поражение от "Александрии" (0:1) в матче 28-го тура УПЛ.

- Как вы думаете, что произошло в моменте с пропущенным мячом?

- Мы сильно начали вытягивать игроков и выходить через пас там, где этого не требовалось, поэтому тренер сделал нам замечание по этому поводу, что где-то надо играть проще, тем более, что соперник на нас давил. Это командная ошибка, которая привела к голу, из-за которого мы проиграли эту игру.

- Во втором тайме была установка играть за спину защитникам соперника, удалось ли это, и почему ставка была именно на это?

- Мы должны были дать какое-то движение впереди, потому что первый тайм прошел в очень однотипном формате. Мы все время просили мяч в "недодачу", из-за того, что соперник играл очень высоко. Поэтому просили играть линию атаки чуть выше, открываться за спину, чтобы у нас было больше пространства и сопернику было сложнее играть.

- Показала ли "Александрия" сегодня что-то, к чему вы не были готовы?

- Мы знали как они будут играть. У них хорошая команда, которая играет в хороший футбол, прекрасные тренеры, которые поставили игру, поэтому команда показывает хороший результат. Я думаю, что то место, на котором они находятся - не то, на которое они заслуживают. Они должны быть намного выше.

- У команды, к сожалению, было ноль ударов в створ ворот, почему так произошло?

- Это в первую очередь, наша слабая игра в атаке, поэтому это закономерно, что у нас сегодня не было шансов на моменты.

- "Боллбои" сегодня не очень спешили расставаться с мячом. Как вы относитесь к таким футбольным хитростям?

- Это игра на выезде, так же действовал и "Кривбасс", когда соперник побеждает, любые способы для победы хороши.

- Что бы вы хотели сказать фанатам перед следующим матчем, к чему им готовиться?

- Верить в нас. Всегда приятно побеждать "Шахтер" даже несмотря на то, что они уже стали чемпионами. Доказать еще раз, что в этом сезоне, мы способны два раза обыграть "Шахтер", это довольно приятно, - сказал Сарапий.