Динамо исполнилось 97 лет

ФК "Динамо" 13 мая отмечает свой День рождения. Ровно 97 лет назад был основан киевский клуб.

В этот день 1927 года был зарегистрирован устав Киевского пролетарского спортивного общества "Динамо". Эта дата была указана как в бывшей эмблеме клуба, так и в официальных документах ФИФА и УЕФА.

За свою историю киевляне завоевывали 16 титулов чемпиона Украины, 13 Кубков и 9 Суперкубков страны. Также на счету "бело-синих" 2 Кубка обладателей кубков и 1 Суперкубок УЕФА.

Стоит отметить, что в этот день 22 года назад умер легендарный тренер "Динамо" Валерий Лобановский.