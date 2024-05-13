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Динамо исполнилось 97 лет
Киевский клуб сегодня принимает поздравления
Фото: пресслужби ФК "Динамо"
ФК "Динамо" 13 мая отмечает свой День рождения. Ровно 97 лет назад был основан киевский клуб.
В этот день 1927 года был зарегистрирован устав Киевского пролетарского спортивного общества "Динамо". Эта дата была указана как в бывшей эмблеме клуба, так и в официальных документах ФИФА и УЕФА.
За свою историю киевляне завоевывали 16 титулов чемпиона Украины, 13 Кубков и 9 Суперкубков страны. Также на счету "бело-синих" 2 Кубка обладателей кубков и 1 Суперкубок УЕФА.
Стоит отметить, что в этот день 22 года назад умер легендарный тренер "Динамо" Валерий Лобановский.
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