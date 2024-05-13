Мединский: Для Оболони сейчас результат важнее красивой игры

Капитан "Оболони" Игорь Мединский проанализировал ничью с "Рухом" (0:0) в рамках 28-го тура УПЛ.

— Выходя на матч, вы знали, что "Минай" выиграл в Полтаве у "Ворсклы"?

— Нет. Мы не смотрим на игры наших конкурентов. У нас есть свои задачи, и мы должны были выигрывать в домашнем поединке с "Рухом".

— На мой взгляд, вы провели сегодня очень хороший первый тайм, но почему не смогли отличиться забитым мячом?

— Считаю, что нас подвела реализация голевых моментов. Моменты мы создавали хорошие, разыгрывали мяч в чужой штрафной, но фактор поля сыграл свою роль.

— Постойте, обычно про газон жалуются преимущественно гости…

— Оно суховатое, мяч ходит очень трудно. В конце первого тайма Игорь Краснопир выходил один на один с вратарем и мог спокойно бежать к воротам, но он решил издали пробить и не попал в пустые ворота. Однако, основное – мы не смогли реализовать наши возможности, которые мы не воплотили в голы. Будем над этим работать. Футбол складывается из деталей и каких-то деталей нам не хватило, чтобы выиграть сегодня.

— Понятно, что обе команды решали свои задачи в этой встрече. Ничья – закономерный результат?

— Однозначно. Мы лучше выглядели в первом тайме, а "Рух" был ближе к забитому мячу – во втором тайме. Тяжелая игра, много борьбы на футбольном поле было.

— Если болельщик вспомнит весь матч, то борьбы было больше сегодня, чем футбола?

— Да. Результат сейчас важнее красивой игры.

— Что вам нужно в последних играх?

— Нам нужно набрать очки, максимальное количество. Мы хотим остаться в УПЛ, без переходных игр. Матчи могут складываться по-разному, но готовы ко всему. Свои возможности мы знаем – мы будем бороться, биться до последнего. Все знают менталитет "Оболони".

— Как капитан, можете сказать, что из партнеров никто не убирал ноги в жестких стыках?

— Это априори невозможно. До выхода на футбольное поле, мы обо всем договариваемся с партнерами. Если кто-то не готов – он должен сказать это раньше. В каждом моменте мы должны отдаваться максимально. Из этих деталей складывается целостная картина игры, - сказал Мединский.