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Велетень: Для Колоса удовлетворительное место - это позиция, которая дает нам право сыграть в еврокубках
Хавбек ковалевцев рассказал, чего ожидает от игры с "ЛНЗ"
Фото: ФК Колос
Полузащитник "Колоса" Владислав Велетень поделился ожиданиями от матча 28-го тура УПЛ против "ЛНЗ", который состоится сегодня, 13 мая.
- Влад, у вас впереди игра против "ЛНЗ". Эта команда весной может как выиграть, так и проиграть с совершенно разными соперниками. Не сбивает ли вас с толку такая нестабильность соперника?
- Да, впереди игра против "ЛНЗ". Нестабильность, о которой вы говорите, не сбивает с толку. Мы разберем их матчи, но в первую очередь, стоит смотреть на свои действия на поле.
- Чем может быть опасен "ЛНЗ" из тех матчей, которые вы уже видели в их исполнении в этом сезоне?
- По моему мнению, у них быстрая группа атаки и есть очень хороший игрок Владислав Наумец.
- В последних трех матчах "Колос" не побеждал. В чем видите главные причины?
- В двух последних играх новый тренерский штаб ставит нам очень хороший атакующий футбол. Однако, нужно время, чтобы проработать некоторые моменты. А также очень не хватает реализации голевых моментов.
- Какое место в турнирной таблице по итогам сезона будет для вас удовлетворительным?
- Для нас удовлетворительное место - это позиция, которая дает нам право сыграть в еврокубках.
- В последних матчах вам играть против "Миная" и "Зари". Если вы забьете, кому посвятите гол?
- Хотелось бы, конечно, еще отличиться до конца сезона. Если я забью гол, то посвящу его своим родителям, - сказал Великан.
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