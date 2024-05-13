Велетень: Для Колоса удовлетворительное место - это позиция, которая дает нам право сыграть в еврокубках

Полузащитник "Колоса" Владислав Велетень поделился ожиданиями от матча 28-го тура УПЛ против "ЛНЗ", который состоится сегодня, 13 мая.

- Влад, у вас впереди игра против "ЛНЗ". Эта команда весной может как выиграть, так и проиграть с совершенно разными соперниками. Не сбивает ли вас с толку такая нестабильность соперника?

- Да, впереди игра против "ЛНЗ". Нестабильность, о которой вы говорите, не сбивает с толку. Мы разберем их матчи, но в первую очередь, стоит смотреть на свои действия на поле.

- Чем может быть опасен "ЛНЗ" из тех матчей, которые вы уже видели в их исполнении в этом сезоне?

- По моему мнению, у них быстрая группа атаки и есть очень хороший игрок Владислав Наумец.

- В последних трех матчах "Колос" не побеждал. В чем видите главные причины?

- В двух последних играх новый тренерский штаб ставит нам очень хороший атакующий футбол. Однако, нужно время, чтобы проработать некоторые моменты. А также очень не хватает реализации голевых моментов.

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- Какое место в турнирной таблице по итогам сезона будет для вас удовлетворительным?

- Для нас удовлетворительное место - это позиция, которая дает нам право сыграть в еврокубках.

- В последних матчах вам играть против "Миная" и "Зари". Если вы забьете, кому посвятите гол?

- Хотелось бы, конечно, еще отличиться до конца сезона. Если я забью гол, то посвящу его своим родителям, - сказал Великан.