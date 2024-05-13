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Игрок Руха – о попадании в число номинантов Golden Boy: Приятно, но на это внимания не обращаю
Евгений Пастух - о ничьей с "Оболонью" и финише сезона
Фото: ФК Рух
Защитник "Руха" Евгений Пастух прокомментировал матч с "Оболонью" (0:0) в 28-м туре УПЛ, а также оценил финиш сезона для своей команды.
— Как оценишь матч с "Оболонью"?
— На футбольном поле было очень много борьбы. Футболисты "Оболони" действовали очень старательно и не дали нам проявить себя у чужих ворот.
— У кого было больше мотивации: у "Руха", который ведет борьбу за еврокубки, или у "Оболони", которая стремится остаться в УПЛ?
— У обеих команд мотивация была на самом высоком уровне – борьба на футбольном поле это подтверждает.
— Ты доволен своей игрой?
— Не очень, можно было сыграть получше.
— Отсутствие Слюбика и Дидыка сказалось на игре в обороне?
— У нас достаточно хорошая конкуренция в команде и есть футболисты, которые могут заменить партнеров.
— Второй тайм вы провели увереннее…
— Да, так было и в недавних матчах – с "Вересом" и с "Александрией". Мы добавляем в желании, действуем более интенсивно.
— Как бы ты охарактеризовал момент у Пидгурского, который пробил в штангу в начале второго тайма?
— Этот момент был у меня на глазах, и я уже практически видел, как мяч летит в угол ворот. Однако, в последний момент мяч попал в штангу. Это был наш единственный момент, за всю игру. Конечно, это мало, нужно больше создавать голевых моментов.
— Если сравнить игру "Руха" в "Александрии", неделю назад, и сегодняшний матч, в какой встрече ваша команда лучше сыграла?
— Я бы отметил наш второй тайм в "Александрии".
— Ты попал в рейтинг лучших молодых футболистов планеты (до 21 года) в номинации Golden Boy. Среди украинцев в топ-100 сразу два игрока "Руха" – ты и Слюбик. Тебе лестна такая оценка?
— Я видел эту новость. Конечно, мне приятно, но я на это особо внимания не обращаю. Нужно работать дальше.
— "Рух" U-19 уже играл в еврокубках, в юношеской Лиге чемпионов. Что нужно сделать основному составу, чтобы попасть в Лигу конференций?
— Мы в зоне еврокубков сейчас, на пятом месте. У нас остались две домашние игры. Нам нужно побеждать в каждом матче, - сказал Пастух.
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