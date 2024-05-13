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Вячеславу Шевчуку – 45 лет: что вы знаете об экс-защитнике Шахтера и сборной Украины? Квиз от UA-Футбол
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Фото: ФК Олимпик Донецк
Сегодня, 13-го мая, исполняется 45 лет бывшему защитнику донецкого "Шахтера" и сборной Украины Вячеславу Шевчуку.
По этому поводу мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните его карьеру, пройдя наш квиз.
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