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Вячеславу Шевчуку – 45 лет: что вы знаете об экс-защитнике Шахтера и сборной Украины? Квиз от UA-Футбол

Премьер-лига

Делитесь самыми яркими воспоминаниями из карьеры левого защитника в комментариях

Вячеславу Шевчуку – 45 лет: что вы знаете об экс-защитнике Шахтера и сборной Украины? Квиз от UA-Футбол

Фото: ФК Олимпик Донецк

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 13-го мая, исполняется 45 лет бывшему защитнику донецкого "Шахтера" и сборной Украины Вячеславу Шевчуку.

По этому поводу мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните его карьеру, пройдя наш квиз.

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квиз от UA-Футбол
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