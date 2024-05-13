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Тренер Вереса: В матче с Зарей мы будем бороться на каждом клочке поля
Юрий Кособуцкий - о подготовке к поединку с луганским клубом
Фото: НК Верес
Тренер вратарей "Вереса" Юрий Кособуцкий рассказал о подготовке команды к игре чемпионата против "Зари".
"В целом готовимся в стандартном режиме. Восстанавливались, потом работали в обычном недельном цикле. Ничего нового.
Все ребята понимают, что мы должны играть сердцем. Мы должны быть агрессивными. И нам на самом деле некуда отступать. Потому что, настоящая борьба за выживание в лиге только началась.
В матче с "Зарей" мы будем бороться на каждом клочке поля и я надеюсь на положительный результат. Потому что настроение у команды очень хорошее, все упорно работают. Верю, что у нас все получится", - цитирует Кособуцкого пресс-служба ровенского клуба.
Матч "Заря" - "Верес" состоится сегодня, 13 мая и начнется в 18:00.
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