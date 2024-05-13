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Доигрывание поединка УПЛ. Кривбасс и Полесье назвали составы

Премьер-лига

Игра начнется в 13:00

Доигрывание поединка УПЛ. Кривбасс и Полесье назвали составы

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Сегодня, 13 мая состоится доигрывание поединка 28-го тура УПЛ между "Кривбассом" и "Полесьем". Команды должны были сыграть 12 мая в 18:00, однако старт пришлось отложить почти на полтора часа из-за воздушной тревоги. Второй раз пришлось уйти в укрытие на 37-й минуте при счете 1:0 в пользу житомирского клуба.

Вчера по состоянию на 21:06 тревога до сих пор продолжалась, поэтому команды решили продолжить матч сегодня в 13:00.

Уже стали известны стартовые составы обеих команд.

"Кривбасс": Маханьков, Понедельник, Сантини, Бескоровайный, Дибанго, Хомченовский, Бизимана, Кузык, Лунев, Задерака, Соса,

Запасные: Хома, Омельченко, Стецков, Бандейра, Рябов, Татарков, Дебелко, Твердохлеб, Кожушко, Близниченко, Жан По.

"Полесье": Кудрик, Чоботенко, Шабанов, Михайличенко, Назаренко, Танковский, Кушниренко, Таллес, Ндукве, Мустафаев, Фортюне,

Запасные: Грицук, Петряк, Луифер, Чечер, Раско, Крамар, Бойко, Поспелов.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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