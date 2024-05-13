Игроки Колоса получили премию за поражение от Зари - Источник

Президент "Колоса" Андрей Засуха премировал команду после поражения против "Зари" (0:1) в перенесенном матче 15-го тура УПЛ. Об этом сообщил ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

Согласно данным источника, владельцу ковалевцев понравилась игра команды, поэтому, несмотря на результат, решил поблагодарить футболистов. Размер его "благодарности" составил 1 миллион гривен.

Ранее стало известно, что Александр Поздеев избавился от приставки исполняющего обязанности и стал главным тренером "Колоса". На данный момент ковалевская команда занимает 12-е место в таблице УПЛ, набрав 29 пунктов.