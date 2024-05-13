Шахтер и Динамо показали, что вновь способны делать друг друга лучше. Обзор топ-матчей уин-энда

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Есть надежда, что воскресное украинское Классическое – новая точка отсчета в отношениях "Шахтера" и "Динамо". "Горняки" задрали планку и были гибкими, но и киевляне показали себя очень достойно. Был ли пенальти на Судакове? А фол на Буяльском? Ах да, еще бы не забыть поговорить о том, что сегодняшний "МЮ" не соперник "Арсеналу". Как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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Таймкоды:

00:34 – "Шахтер" – "Динамо" (1:0);

08:42 – "Ман Юнайтед" – "Арсенал" (0:1);