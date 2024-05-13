УПЛ. Кривбасс - Полесье 0:1. Тревоги, тревоги и еще раз тревоги...

Буквально бесконечный поединок протяженностью в два дня. Война вносит свои реалии, что поделаешь. К счастью, "Кривбасс" и "Полесье" несмотря на все сумели официально доиграть эту встречу.

Едва футболисты в воскресенье ступили на газон стадиона "Горняк", как в регионе прозвучала воздушная тревога. Ждать отбоя пришлось больше часа ... Впрочем, команды все же сумели стартовать эту встречу. Начали активнее подопечные Юрия Вернидуба, но "волки" не стушевались и поддержали этот достаточно быстрый темп матча.

Первая треть матча ознаменовалась большим количеством борьбы. Да, скорости вроде были неплохие, но из яркого на этом все. Большую часть игрового времени команды физически боролись и шли в стыки. О конструктиве или оригинальных подходах в построении позиционных атак говорить приходилось редко.

Но на экваторе первых 45 минут неожиданно случилось взятие ворот. Забитый мяч пришел абсолютно из ниоткуда и не вытекал из логики игры. Танковский подхватил мяч в метрах 25-ти до ворот и решился на дальний выстрел - Маханькову ничего не оставалось как в красивом прыжке провести мяч.

После этого коллективы снова вернулись в прошлое русло. Не успели криворожане и житомиряне закончить первый тайм, как в Кривом Роге снова прозвучала тревога ... Стороны очень хотели доиграть эту встречу в воскресенье, однако отбой никак не наступал - а на горизонте уже виднелся комендантский час. В итоге, было принято решение доиграть эту встречу в понедельник.

***

Начало было запланировано на 13:00. Однако, сразу после отмены угрозы баллистики взлетел МиГ-31К... Из-за проклятой тревоги начало было смещено более чем на час. В конце концов, подопечные Вернидуба и Шищенко снова вернулись на поле арены "Горняк" и быстренько доиграли первый тайм, не создав опасных моментов. Все самое интересное команды оставили на вторую половину.

Благодаря поражению "Днепра-1" в этом туре, криворожане обеспечили себе бронзовые медали. Тем не менее, "бело-красно-черные" никак не хотели упасть лицом в грязь перед родной публикой и доказать на деле, что они и без помощи других команд завоевали бы место в топ-3.

Стоит отметить, что обе команды демонстрировали футбол достаточно неплохого уровня. В частности, если говорить об организации и структуре. Криворожане и житомиряне умело перекрывали атакующие потуги друг друга. Впрочем, возможности все же возникали. Сначала партнеры вывели Фортюне на свидание с Маханьковым, однако легионер не сумел переиграть стража ворот хозяев. На что уже со своей стороны мощным ударом ответил Кузык.

Часто можно было услышать недовольство Юрия Вернидуба. Наставник "Кривбасса" требовал от своих игроков еще большей интенсивности и агрессии впереди. Однако, против этого были "волки" - "Полесье" вышло на доигровку этого спарринга очень заряженным и методично нивелировало угрозу от своего соперника.

В последней трети встречи, вполне ожидаемо учитывая счет, мячом владела больше криворожская команда. Но из-за низкого блока и плотности оборонительных рядов гостей "Кривбассу" часто не удавалось дойти до ворот житомирян. Подопечные Шищенко хорошо придерживались принципа непрерывности, плавно возвращаясь всем составом из атаки в оборону, при этом не допуская разрывов или свободных зон за своими спинами. В общем, можно сказать, что к своему второму голу были ближе гости, чем хозяева.

Оставалось доиграть каких-то 10 минут, и снова прозвучала тревога... Опять, почти час коллективы провели в укрытии. Слава Богу, наконец эта игра успешно завершилась. "Полесье" наиграло на победу и закономерно забрал три очка. Команда Сергея Шищенко продолжает борьбу за место в еврокубках, а подопечных Юрия Вернидуба можно только поздравить с историческим достижением - они это заслужили по итогам этой кампании.

Матч 28-го тура УПЛ сезона 2023/24

Воскресенье. 12-е мая

Кривой Рог, стадион "Горняк"

"Кривбасс" - "Полесье" 0:1

Гол: Танковский 28

"Кривбасс": Маханьков - Понедельник, Сантини, Бескоровайный (Стецько 81), Дибанго (По 60) - Бизимана (Бандейра 81), Хомченовский - Д. Кузык, Лунев, Задерака (Близниченко 71) - Соса.

Запасные: Хома, Омельченко, Стецьков, Бандейра, Рябов, Татарков, Дебелко, Твердохлеб, Кожушко, Близниченко, По.

Главный тренер - Юрий Вернидуб.

"Полесье": Кудрик - Чоботенко, Кушниренко, Шабанов, Михайличенко - Танковский, Таллес Коста - Фортюне, Мустафаев, Назаренко - Ндукве (Луифер 74).

Запасные: Бойко, Поспелов, Грицук, Петряк, Луифер, Чечер, Раско, Крамар.

Главный тренер - Сергей Шищенко (желтая карточка - 42)

Предупреждения: Дибанго 44, Шабанов 78, По 78.

Арбитр: Козыряцкий Максим