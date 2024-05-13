Антюх: Верес будет играть на победу, поэтому важно забить им быстрый гол

Полузащитник "Зари" Денис Антюх поделился ожиданиями от матча 28-го тура УПЛ против "Вереса".

- Денис, команда существенно улучшила турнирное положение в последних матчах. Какая атмосфера царит в коллективе на фоне этих результатов?

- Да, в команде сейчас царит прекрасная атмосфера. У нас остается три матча в этом сезоне и мы хотим все их выиграть.

- Впереди игра против "Вереса". Ровенчане борются за выживание. Понимаете ли вы, как нивелировать их боевой настрой на игру с вами?

- Конечно, мы понимаем, что у "Вереса" тяжелое турнирное положение и им нужна только победа. Но мы также осознаем, какой будет эта игра, поэтому настраиваем себя на победу. Нам нужно будет забить быстрый гол, потому что подозреваю, что "Верес" начнет игру очень мощно как раз потому, что им нужны три очка.

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- В текущем сезоне вы забили четыре гола. Какой из них лично вам понравился больше всего?

- Да все голы хороши, но главное, чтобы они приносили результат. У нас еще есть три матча, и я надеюсь, что еще забью.

- Накануне матча против "Вереса" президенту "Зари" Евгению Геллеру исполнилось 50 лет. Какими были ваши впечатления от первой встречи с президентом Зари?

- Да, мы поздравили президента с Юбилеем. Впечатления от первой встречи? Даже не могу сказать. Мы с ним лично не общались, только как команда. Поэтому о каких-то особых впечатлениях здесь не скажу.

- К сожалению, "Заря" потеряла шансы попасть в еврокубки по итогам этого сезона. Какое место в таблице удовлетворит вас после 30 туров?

- Понимаю, что шансов попасть в еврокубки нет. Но сейчас, как максимум, для нас занять седьмое место. А на следующий сезон будем ставить задачи, которые нам по силам. Этот сезон был для нас не таким, на который мы рассчитывали, - сказал Антюх.