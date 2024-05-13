УПЛ. Колос – ЛНЗ 1:3. Зачем меняли тренера?

В 28-м туре украинской Премьер-Лиги "Колос" на своем поле принимал черкасский ЛНЗ. Игра первого круга между этими соперниками завершилась вничью – 1:1. Хозяева занимают двенадцатое место и всего на три очка оторвались от зоны переходных игр, поэтому проигрывать им было не желательно.

"Колос" под руководством Поздеева проиграл две игры подряд и не забил ни одного гола. Однако, несмотря на это, руководство клуба приняло решение выразить поддержку и полное доверие тренерскому штабу Поздеева. Что касается ЛНЗ, то в активе черкасской команды в нынешнем сезоне 8 побед и 8 ничьих, что позволило набрать 32 очка. Это хороший результат для дебютного сезона в элитном дивизионе.

Уже в дебюте противостояния Ильин мощным ударом отправил мяч в сетку, но до этого арбитр зафиксировал положение вне игры у Ореховского. На первых минутах было много борьбы, но с позиционным футболом были существенные проблемы у игроков обеих команд. Хозяева поля больше играли первым номером, но что делать с мячом в заключительной трети поля в большинстве эпизодов они не знали. Много ошибались в переходных фазах футболисты обеих команд, что существенно влияло на их способности в атаке.

Новый тренерский штаб "Колоса" исповедует футбол с позиции силы. Коллектив из Ковалевки стал больше играть первым номером, но пока очень много проблем. Эффективности подопечным Поздеева не хватает. Гости в первой половине встречи сосредоточились на прагматичной игре, основное внимание уделяли качественной обороне.

На 23-й минуте наконец-то дождались первого момента в нашем матче. После шикарной передачи Тилля в дальний угол пробивал Пасич, но игрок ЛНЗ попал в штангу. Сразу после этого своим шансом воспользовались хозяева. После подачи с фланга Ильин сбросил в штрафную, а Бондаренко расстрелял ворота – 1:0. "Колос" впервые за 296 минут забивает. На 30-й минуте из-за воздушной тревоги игра была остановлена. Перед самым перерывом Тилль подал с углового, а Черноморец на ближней стойке затылком срезал мяч в собственные ворота - 1:1. Равный первый тайм завершился справедливой ничьей.

Сразу после перерыва больше с позиции силы пытались играть подопечные Дулуба. но у них мало что получалось. Взял инициативу на себя легионер ЛНЗ Эйнел, но мяч после его удара пролетел мимо дальнего угла. Постепенно снова взяли мяч под собственный контроль хозяева и могли даже забивать, но мяч после удара Топалова попал в штангу. Через несколько минут Рангел попал в перекладину. Очень повезло гостям. На 62-й минуте замена Дулуба сработала. После прострела Тилля с нескольких метров расстрелял ворота Наумец. Владислав минуту назад появился на поле – 1:2. На 67-й минуте Эйнел Соарес после передачи Яшари из-за пределов штрафной пробил в дальний угол – 1:3. Все перевернулось с ног на голову.

В итоге третье подряд поражение "Колоса" под руководством Поздеева. Очень непростые последние два тура ожидают на коллектив из Ковалевки. Они еще не обеспечили себе место в УПЛ.

Vbet лига. 28-й тур

"Колос" - ЛНЗ 1:3

Голы: Бондаренко (24) - Черноморец (44, автогол), Наумец (62), Эйнел (67)

Предупреждение: Каплиенко (37), Демченко (42), Эйнел (53), Салабай (87)

"Колос": Фесюн - Цуриков, Бондаренко, Бурда, Черноморец (Гончаренко, 72), Демченко, Топалов, Ореховский (Криворучко, 72), Велитень (Гусол, 85), Ильин (Салабай, 72), Рангел (Паулаускас, 87)

ЛНЗ: Пеньков - Муравский, Салиху, Стасюк (Наумец, 61), Каплиенко, Бойко (Тищенко, 82), Яшари, Пасич (Насонов, 82), Тилль, Молло (Хобленко, 61), Эйнел (Шестаков, 77)