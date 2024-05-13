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Известны стартовые составы на матч Колос - ЛНЗ
Игра начнется в 15:30
Фото: ФК Колос
В понедельник, 13 мая состоится поединок 28-го тура УПЛ "Колос" - "ЛНЗ". Наставники обеих команд уже определились со стартовыми составами на игру.
"Колос": Фесюн – Цуриков, Бондаренко, Бурда, Черноморец, Демченко, Топалов, Ореховский, Велетень, Ильин, Рангел,
Запасные: Мисак, Пахолюк, Кукош, Гончаренко, Поправка, Милько, Криворучко, Салабай, Гусол, Паулаускас, Диего.
"ЛНЗ": Пеньков – Муравский, Салиху, Стасюк, Каплиенко, Бойко, Яшари, Пасич, Тилль, Молло, Эйнел,
Запасные: Кучеренко, Самойленко, Тарасенко, Насонов, Рыбалка, Тищенко, Шестаков, Прядун, Наумец, Хобленко.
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30, а UA-Football проведет текстовый онлайн встречи.
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