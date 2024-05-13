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Известны стартовые составы на матч Колос - ЛНЗ

Премьер-лига

Игра начнется в 15:30

Известны стартовые составы на матч Колос - ЛНЗ

Фото: ФК Колос

Новина українською

В понедельник, 13 мая состоится поединок 28-го тура УПЛ "Колос" - "ЛНЗ". Наставники обеих команд уже определились со стартовыми составами на игру.

"Колос": Фесюн – Цуриков, Бондаренко, Бурда, Черноморец, Демченко, Топалов, Ореховский, Велетень, Ильин, Рангел,

Запасные: Мисак, Пахолюк, Кукош, Гончаренко, Поправка, Милько, Криворучко, Салабай, Гусол, Паулаускас, Диего.

"ЛНЗ": Пеньков – Муравский, Салиху, Стасюк, Каплиенко, Бойко, Яшари, Пасич, Тилль, Молло, Эйнел,

Запасные: Кучеренко, Самойленко, Тарасенко, Насонов, Рыбалка, Тищенко, Шестаков, Прядун, Наумец, Хобленко.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30, а UA-Football проведет текстовый онлайн встречи.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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