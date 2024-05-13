Заря - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Игровую программу 28-го тура будут закрывать "Заря" и "Верес". Игра пройдет в Киевской области на стадионе "Левый берег". Перед очной встречей луганчане занимают 9-е место, набрав 31 очко. Ровенчане идут на 14-й строчке, имея в своем активе 23 пункта.

В первом круге игра команд завершилась результативной ничьей - 2:2.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УНИАН, в частности, на платформе Megogo. Также игру можно будет посмотреть на YouTube-канале "Football Hub".

Украинская Премьер-лига, 28-й тур

13 мая 2024. Киевская обл., "Левый берег"

"Заря" 18:00 "Верес"

Арбитр - Дмитрий Кубряк

Видеотрансляция – УНИАН, Football Hub

Текстовая трансляция – UA-Футбол