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Заря - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Заря - Верес: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 13.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Игровую программу 28-го тура будут закрывать "Заря" и "Верес". Игра пройдет в Киевской области на стадионе "Левый берег". Перед очной встречей луганчане занимают 9-е место, набрав 31 очко. Ровенчане идут на 14-й строчке, имея в своем активе 23 пункта.
В первом круге игра команд завершилась результативной ничьей - 2:2.
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УНИАН, в частности, на платформе Megogo. Также игру можно будет посмотреть на YouTube-канале "Football Hub".
Украинская Премьер-лига, 28-й тур
13 мая 2024. Киевская обл., "Левый берег"
"Заря" 18:00 "Верес"
Арбитр - Дмитрий Кубряк
Видеотрансляция – УНИАН, Football Hub
Текстовая трансляция – UA-Футбол
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