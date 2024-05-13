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Жертва реформы. Третье место Кривбасса не дает гарантий группы, меняется принцип посева - первый взгляд на потенциальных соперников

Премьер-лига

Пройти в группу будет очень непросто

Жертва реформы. Третье место Кривбасса не дает гарантий группы, меняется принцип посева - первый взгляд на потенциальных соперников

Фото: ФК Кривбас

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

"Кривбасс" обеспечил себе итоговое третье место турнирной таблицы УПЛ – ни подняться выше, ни опуститься ниже криворожане не могут. В следующем сезоне команда Юрия Вернидуба стартует в квалификации еврокубков.

Турнир еще определяется. Это может быть Лига Европы или Лига конференций – зависит от результата финала Кубка Украины. Если матч в Ровно выиграет "Шахтер", тогда "Кривбасс" стартует с третьего квалификационного раунда Лиги Европы; если матч в Ровно выиграет "Ворскла" – "Кривбасс" стартует со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

Нынешнее третье место УПЛ, в отличие от нескольких предыдущих лет, не дает его обладателю гарантий участия в групповом раунде евротурнира. Более того, с нового сезона в соответствии с реформой УЕФА меняется и принцип посева в квалификации – "Кривбассу" придется играть только с высокорейтинговыми соперниками.

Жертва реформы. Третье место Кривбасса не дает гарантий группы, меняется принцип посева - первый взгляд на потенциальных соперников - изображение 1Если моделировать ситуацию, что финал Кубка Украины выиграет "Шахтер" (он – большой фаворит), то "Кривбассу" следует готовиться к третьему квалификационному раунду Лиги Европы, где криворожане будут не сеяными. Вероятные соперники по состоянию на сейчас: "Аякс", "Брага", "Мольде", "Виктория" (Плзень), "Партизан", "Хапоэль" (Беер-Шева), "Рапид" (Вена).

Если "Кривбасс" проиграет в третьем квалификационном раунде Лиги Европы, то в раунде плей-офф Лиги конференций сыграет с высокорейтинговым соперником (сеяным) – это очередное нововведение от УЕФА. Жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги конференций будет до начала матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы, но, в отличие от предыдущих лет, распределение клубов будет вестись по самому низкому рейтингу пары, а не самому высокому, как было раньше. Следовательно, с рейтингом 5.600 "Кривбасс" точно будет вне посева даже в Лиге конференций.

Возможные соперники при таком развитии событий: "Челси", "Наполи", "Реал Сосьедад", ПАОК, "Фрайбург", "Башакшехир", "Шериф", "Лион" и другие.

"Кривбассу" на пути к групповому раунду Лиги Европы/Лиги конференций нужно будет пройти двух или трех соперников (в зависимости от результата финала Кубка Украины) – без права на ошибку.

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Комментарии
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mastvit2018 (Кам'янець-Подільськи)
13.05.2024 в 16:37
Гадаю, що в наступному році кваліфікацію пройде 1 команда! І це напевне буде ЛЄ! Великим дивом буде, якщо 2 команди! І нарешті сенсацією, якщо 3! № є речення - це жарт!))
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Комментарии 2
mastvit2018 (Кам'янець-Подільськи)
13.05.2024 в 16:37
Гадаю, що в наступному році кваліфікацію пройде 1 команда! І це напевне буде ЛЄ! Великим дивом буде, якщо 2 команди! І нарешті сенсацією, якщо 3! № є речення - це жарт!))
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Вarcelinius
13.05.2024 в 16:21
Короче в группе Кривбасс играть точно не будет это однозначно. Хоть бы одно очко добыть в квалифае...
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