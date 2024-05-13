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Жертва реформы. Третье место Кривбасса не дает гарантий группы, меняется принцип посева - первый взгляд на потенциальных соперников
Пройти в группу будет очень непросто
Фото: ФК Кривбас
"Кривбасс" обеспечил себе итоговое третье место турнирной таблицы УПЛ – ни подняться выше, ни опуститься ниже криворожане не могут. В следующем сезоне команда Юрия Вернидуба стартует в квалификации еврокубков.
Турнир еще определяется. Это может быть Лига Европы или Лига конференций – зависит от результата финала Кубка Украины. Если матч в Ровно выиграет "Шахтер", тогда "Кривбасс" стартует с третьего квалификационного раунда Лиги Европы; если матч в Ровно выиграет "Ворскла" – "Кривбасс" стартует со второго квалификационного раунда Лиги конференций.
Нынешнее третье место УПЛ, в отличие от нескольких предыдущих лет, не дает его обладателю гарантий участия в групповом раунде евротурнира. Более того, с нового сезона в соответствии с реформой УЕФА меняется и принцип посева в квалификации – "Кривбассу" придется играть только с высокорейтинговыми соперниками.
Если моделировать ситуацию, что финал Кубка Украины выиграет "Шахтер" (он – большой фаворит), то "Кривбассу" следует готовиться к третьему квалификационному раунду Лиги Европы, где криворожане будут не сеяными. Вероятные соперники по состоянию на сейчас: "Аякс", "Брага", "Мольде", "Виктория" (Плзень), "Партизан", "Хапоэль" (Беер-Шева), "Рапид" (Вена).
Если "Кривбасс" проиграет в третьем квалификационном раунде Лиги Европы, то в раунде плей-офф Лиги конференций сыграет с высокорейтинговым соперником (сеяным) – это очередное нововведение от УЕФА. Жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги конференций будет до начала матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы, но, в отличие от предыдущих лет, распределение клубов будет вестись по самому низкому рейтингу пары, а не самому высокому, как было раньше. Следовательно, с рейтингом 5.600 "Кривбасс" точно будет вне посева даже в Лиге конференций.
Возможные соперники при таком развитии событий: "Челси", "Наполи", "Реал Сосьедад", ПАОК, "Фрайбург", "Башакшехир", "Шериф", "Лион" и другие.
"Кривбассу" на пути к групповому раунду Лиги Европы/Лиги конференций нужно будет пройти двух или трех соперников (в зависимости от результата финала Кубка Украины) – без права на ошибку.
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