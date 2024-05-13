Вивчаренко: Во втором тайме мы переиграли Шахтер - пенальти был спорный

Защитник "Динамо" Константин Вивчаренко прокомментировал поражение киевлян в матче 28-го тура УПЛ с "Шахтером" (0:1), в котором решающий гол был забить с пенальти..

"Мы должны были выигрывать, победа нам была важнее. Если брать второй тайм, то мы с такой игрой... полностью переиграли их, нужно было побеждать, но фарт был не на нашей стороне.

И пенальти был очень спорный. Сперва мяч попал грудь, а потом в руку. И расстояние минимальное было, я считаю, что это ошибка арбитра была", — сказал Вивчаренко.