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Вивчаренко: Во втором тайме мы переиграли Шахтер - пенальти был спорный
Динамо проиграло, Шахтер взял чемпионство
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Защитник "Динамо" Константин Вивчаренко прокомментировал поражение киевлян в матче 28-го тура УПЛ с "Шахтером" (0:1), в котором решающий гол был забить с пенальти..
"Мы должны были выигрывать, победа нам была важнее. Если брать второй тайм, то мы с такой игрой... полностью переиграли их, нужно было побеждать, но фарт был не на нашей стороне.
И пенальти был очень спорный. Сперва мяч попал грудь, а потом в руку. И расстояние минимальное было, я считаю, что это ошибка арбитра была", — сказал Вивчаренко.
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