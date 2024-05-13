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Вивчаренко: Во втором тайме мы переиграли Шахтер - пенальти был спорный

Премьер-лига
Обновлено

Динамо проиграло, Шахтер взял чемпионство

Вивчаренко: Во втором тайме мы переиграли Шахтер - пенальти был спорный

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Защитник "Динамо" Константин Вивчаренко прокомментировал поражение киевлян в матче 28-го тура УПЛ с "Шахтером" (0:1), в котором решающий гол был забить с пенальти..

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"Мы должны были выигрывать, победа нам была важнее. Если брать второй тайм, то мы с такой игрой... полностью переиграли их, нужно было побеждать, но фарт был не на нашей стороне.

И пенальти был очень спорный. Сперва мяч попал грудь, а потом в руку. И расстояние минимальное было, я считаю, что это ошибка арбитра была", — сказал Вивчаренко.

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Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Константин Вивчаренко
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Море23 (Одесса)
13.05.2024 в 19:35
Радует что и игроки и тренер у Динамо летают в облаках .где хоть один момент у Динамо на гол?
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1
0
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Комментарии 3
Море23 (Одесса)
13.05.2024 в 19:35
Радует что и игроки и тренер у Динамо летают в облаках .где хоть один момент у Динамо на гол?
Ответить
1
0
Gican85 (Киев)
13.05.2024 в 19:00
Мужчины не плачут, мужчины - огорчаются
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1
0
Матч Футболович
13.05.2024 в 18:51
это хорошо, что такие отмазки продолжаются - значит будет как и было 12 чемпионств Шахтера за последние 16 лет.
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0
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