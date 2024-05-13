СМИ: Григорчука, Ротаня и Максимов а в Полесье не будет. Клуб склоняется к приглашению зарубежного тренера

" Полесье " отказалось от идеи приглашения в следующем сезоне украинских тренеров.

Как сообщает Sport.ua, в листе приоритетов клуба действительно были Роман Григорчук, Юрий Максимов и Руслан Ротань, однако руководство отказалось от идеи сотрудничества с этими специалистами.

По информации источника, сейчас наиболее реальным вариантом является приглашение иностранного специалиста.

Напомним, что клуб по ходу сезона уволил Юрия Калитвинцева, и назначил и.о. Сергея Шищенко.

По итогам 28 тура команда идет на 6-м месте в турнирной таблице, имея в активе 46 очков.