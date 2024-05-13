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СМИ: Григорчука, Ротаня и Максимов а в Полесье не будет. Клуб склоняется к приглашению зарубежного тренера
Тренерский вопрос в Полесье летом все еще будет актуален
Фото: ФК Полісся
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Как сообщает Sport.ua, в листе приоритетов клуба действительно были Роман Григорчук, Юрий Максимов и Руслан Ротань, однако руководство отказалось от идеи сотрудничества с этими специалистами.
По информации источника, сейчас наиболее реальным вариантом является приглашение иностранного специалиста.
Напомним, что клуб по ходу сезона уволил Юрия Калитвинцева, и назначил и.о. Сергея Шищенко.
По итогам 28 тура команда идет на 6-м месте в турнирной таблице, имея в активе 46 очков.
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