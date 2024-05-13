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СМИ: Григорчука, Ротаня и Максимова в Полесье не будет. Клуб склоняется к приглашению зарубежного тренера

Премьер-лига
Обновлено

Тренерский вопрос в Полесье летом все еще будет актуален

СМИ: Григорчука, Ротаня и Максимова в Полесье не будет. Клуб склоняется к приглашению зарубежного тренера

Фото: ФК Полісся

Новина українською

"Полесье" отказалось от идеи приглашения в следующем сезоне украинских тренеров.

Как сообщает Sport.ua, в листе приоритетов клуба действительно были Роман Григорчук, Юрий Максимов и Руслан Ротань, однако руководство отказалось от идеи сотрудничества с этими специалистами.

По информации источника, сейчас наиболее реальным вариантом является приглашение иностранного специалиста.

Напомним, что клуб по ходу сезона уволил Юрия Калитвинцева, и назначил и.о. Сергея Шищенко.

По итогам 28 тура команда идет на 6-м месте в турнирной таблице, имея в активе 46 очков.

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Руслан Ротань Юрий Максимов Роман Григорчук Полесье (Житомир)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
13.05.2024 в 19:47
Взяли ж уже Вірта, все ж ясно
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Комментарии 8
жека-киев (биг виладж)
13.05.2024 в 19:47
Взяли ж уже Вірта, все ж ясно
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0
0
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
13.05.2024 в 19:05
Мирча come back) или Жозе М.
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0
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Лекарь (село Дарниця)
13.05.2024 в 18:41
Лоуврен вільний, то беріть його. Йовечович також вільний, якщо не помиляюсь. Але, питання у винагороді
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.05.2024 в 18:07
пиджак, конечно, у дядьки ахтунговый
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1
0
Не люблю футбол (Хорол)
13.05.2024 в 17:58
Хацкевич прийде
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0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
13.05.2024 в 17:42
Карло Анчелотті приготуватися..
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0
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Gican85 (Киев)
13.05.2024 в 17:33
Ну я еще понимаю почему не будет Григорчука или Максимова, но Ротань им чем не угодил?
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0
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Лекарь (село Дарниця)
13.05.2024 в 18:40
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