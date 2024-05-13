Колос открыл счет в матче с ЛНЗ, после чего команды отправились в укрытие. ВИДЕО

13 мая в матче 28-го тура УПЛ "Колос" принимает ЛНЗ.

Команды начали в равном темпе, однако на 25-й минуте хозяева вышли вперед - Ильин сбросил на Бондаренко, который с нескольких метров расстрелял ворота гостей - 1:0.

Впрочем, игра на этом прервалась, так как из-за взлета российского МиГ-31 была объявлена воздушная тревога и команды на 29-й минуте ушли в укрытие.