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Колос открыл счет в матче с ЛНЗ, после чего команды отправились в укрытие. ВИДЕО
У нас снова тревога
koloskovalivka.com
13 мая в матче 28-го тура УПЛ "Колос" принимает ЛНЗ.
Команды начали в равном темпе, однако на 25-й минуте хозяева вышли вперед - Ильин сбросил на Бондаренко, который с нескольких метров расстрелял ворота гостей - 1:0.
Впрочем, игра на этом прервалась, так как из-за взлета российского МиГ-31 была объявлена воздушная тревога и команды на 29-й минуте ушли в укрытие.
Напомним, что UA-Футбол ведет
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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