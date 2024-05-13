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Ищенко: Услышал от Белика матерные слова: "Я вас здесь уложу. Я вас здесь перебью"
Отголоски скандала в матче U-19
dynamo.kiev.ua
В матче 28-го тура чемпионата Украины U-19 юниоры "Шахтера" U19 проиграли сверстникам из "Динамо" со счетом 1:2. Заместитель генерального директора "Динамо" Сергей Мохник после игры сообщил, что старший тренер "Шахтера U19" Алексей Белик ударил руководителя детско-юношеской школы "Динамо" Александра Ищенко.
Ситуацию прокомментировал сам Александр Алексеевич.
— Я сам удивлен. Мне непонятна его такая агрессия. Я с ним не общался, стоял после матча, разговаривал с судьями. Алексей Белик выскочил из-за спин охраны, стоявшей возле судей, кричал матерные слова, ударил меня в грудь. Хорошо, что рядом были Сергей Мохник и бывший президент "Арсенала". Они его удержали, потому что он был готов драться дальше. Я был в шоке. Ведь ничем не спровоцировал эту ситуацию. Вообще стоял разговаривал с другими людьми. Поэтому для меня все это получилось полной и неприятной неожиданностью.
— Чем была вызвана агрессия Алексея Белика?
— Не знаю. Может, он не футбольный тренер, а кикбоксер... На поле после свистка выбежали болельщики, команды, были небольшие стычки. Но охране и тренерам команд удалось этот пожар потушить.
Но агрессивное поведение Белика по отношению ко мне я вообще ничем не могу объяснить. Одно дело, если бы у нас был перед этим словесный конфликт... Уже только после того, как он на меня напал, я попросил его вести себя адекватно. В ответ услышал матерные слова: "Я вас здесь уложу. Я вас здесь перебью". Рядом был наш тренер команды 2010 года рождения, который сделал ему замечание относительно поведения. В ответ Белик сказал: "Идем за угол, я тебя здесь положу с одного удара".
— Делегат матча, рефери, внесли в протокол факт конфликта?
— Игра была нервная, потом эти события... Внесли ли запись о конфликте в протокол, это мне неизвестно. После этого мы с Владимиром Бессоновым покинули стадион.
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