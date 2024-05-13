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Заключительный матч тура. Стартовые составы команд на матч УПЛ Заря - Верес
Тур наконец-то будет доигран
nkveres.com
В заключительном матче 28-го тура
Матч должен начаться в 18:00 и уже известны стартовые составы команд.
Стартовый состав Зари: Сапутин — Вантух, Джордан, Бутко (к), Кирюханцев — Башич — Антюх, Мишнев, Яцык, Герреро — Ндур
Запасные: Мацапура (в), Набыт (в), Жан Клод, Бенедюк, Бугай, Головкин, Горбач, Жуниньо, Мичин, Слесар, Хахлев, Чурко
Стартовый состав Вереса: Ющишин — Смиян, Вовченко, Курко, Гакман — Кучеров, Клец — Владислав Шарай, Сикейра, Дахновский — Гайдучик
Запасные: Когут (в), Банада, Жулио Сезар, Кухарук, Кучеренко, Мельник, Морозко, Мрвальевич, Шастал, Шевченко, Шестаков, Янаков
Напомним, что UA-Футбол проведет
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