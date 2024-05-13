ЛНЗ перед перерывом сравнял счет в матче с Колосом. ВИДЕО

13 мая в матче 28-го тура УПЛ "Колос" принимает ЛНЗ.

Команды начали в равном темпе, однако на 25-й минуте хозяева вышли вперед - Ильин сбросил на Бондаренко, который с нескольких метров расстрелял ворота гостей - 1:0.

Впрочем, на перерыв команды ушли в равном счете – на 44-й минуте. Тилль подал с углового, а Молло переправил мяч в сетку (а может это был автогол Черноморца). В любом случае, ничья 1:1.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.