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ЛНЗ перед перерывом сравнял счет в матче с Колосом. ВИДЕО
Перерыв в матче
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13 мая в матче 28-го тура
Команды начали в равном темпе, однако на 25-й минуте хозяева вышли вперед - Ильин сбросил на Бондаренко, который с нескольких метров расстрелял ворота гостей - 1:0.
Впрочем, на перерыв команды ушли в равном счете – на 44-й минуте. Тилль подал с углового, а Молло переправил мяч в сетку (а может это был автогол Черноморца). В любом случае, ничья 1:1.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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