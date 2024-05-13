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Степаненко: Хорошо, что в матче с Динамо не было скандалов - в сборной важен микроклимат
Тарас уже думает о сборной на Евро
shakhtar.com
Капитан "
"В сборной Украины у нас всегда хорошая атмосфера, но я в конце матча с "Динамо", когда началась толкотня, боялся, чтобы никакого конфликта не было. Сразу подбежал, потому что понимал – могут быть эмоции. И у "Динамо", и у нас, но ничего серьезного не было. Хорошо, что никаких скандалов не было.
Важно, чтобы в сборную все приехали в хорошем настроении. Мы можем достичь результат на Евро, но нужен хороший микроклимат. Сейчас он в сборной хороший, и так должно быть дальше.
Мы помним, что было на Евро-2016. Нужно учиться на своих ошибках. А такие конфликты очень утомляют, забирают силы", – сказал Степаненко.
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