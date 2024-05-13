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Степаненко: Хорошо, что в матче с Динамо не было скандалов - в сборной важен микроклимат

Премьер-лига
Обновлено

Тарас уже думает о сборной на Евро

Степаненко: Хорошо, что в матче с Динамо не было скандалов - в сборной важен микроклимат

shakhtar.com

Новина українською

Капитан "Шахтера" Тарас Степаненко после дерби с "Динамо" (1:0) заявил о том, что он рад тому факту, что в матче не было серьезных конфликтов.

"В сборной Украины у нас всегда хорошая атмосфера, но я в конце матча с "Динамо", когда началась толкотня, боялся, чтобы никакого конфликта не было. Сразу подбежал, потому что понимал – могут быть эмоции. И у "Динамо", и у нас, но ничего серьезного не было. Хорошо, что никаких скандалов не было.

Важно, чтобы в сборную все приехали в хорошем настроении. Мы можем достичь результат на Евро, но нужен хороший микроклимат. Сейчас он в сборной хороший, и так должно быть дальше.

Мы помним, что было на Евро-2016. Нужно учиться на своих ошибках. А такие конфликты очень утомляют, забирают силы", – сказал Степаненко.

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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
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