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Два ассиста Тилля вывели ЛНЗ вперед в матче с Колосом. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Ковалевцы первыми забили, но затем пропустили три гола

Два ассиста Тилля вывели ЛНЗ вперед в матче с Колосом. ВИДЕО

Скриншот: канал ЛНЗ на YouTube

Новина українською

13 мая в матче 28-го тура УПЛ "Колос" принимает ЛНЗ.

Команды начали в равном темпе, однако на 25-й минуте хозяева вышли вперед - Ильин сбросил на Бондаренко, который с нескольких метров расстрелял ворота гостей - 1:0.

Впрочем, на перерыв команды ушли в равном счете – на 44-й минуте Тилль подал с углового, а Черноморец срезал мяч в собственные ворота.

Ну а на 62-й минуте после шикарной передачи Тилля с нескольких метров Наумец, который только вышел на замену, расстрелял ворота.

А еще через 5 минут Эйнел создал серьезную заявку на итоговую поебеду - после передачи Яшари из-за пределов штрафной пробил в дальний угол. 1:3 в матче.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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Колос (Ковалевка) ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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