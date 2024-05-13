Два ассиста Тилля вывели ЛНЗ вперед в матче с Колосом. ВИДЕО

13 мая в матче 28-го тура УПЛ "Колос" принимает ЛНЗ.

Команды начали в равном темпе, однако на 25-й минуте хозяева вышли вперед - Ильин сбросил на Бондаренко, который с нескольких метров расстрелял ворота гостей - 1:0.

Впрочем, на перерыв команды ушли в равном счете – на 44-й минуте Тилль подал с углового, а Черноморец срезал мяч в собственные ворота.

Ну а на 62-й минуте после шикарной передачи Тилля с нескольких метров Наумец, который только вышел на замену, расстрелял ворота.

А еще через 5 минут Эйнел создал серьезную заявку на итоговую поебеду - после передачи Яшари из-за пределов штрафной пробил в дальний угол. 1:3 в матче.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.