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Два ассиста Тилля вывели ЛНЗ вперед в матче с Колосом. ВИДЕО
Ковалевцы первыми забили, но затем пропустили три гола
Скриншот: канал ЛНЗ на YouTube
13 мая в матче 28-го тура УПЛ "Колос" принимает ЛНЗ.
Команды начали в равном темпе, однако на 25-й минуте хозяева вышли вперед - Ильин сбросил на Бондаренко, который с нескольких метров расстрелял ворота гостей - 1:0.
Впрочем, на перерыв команды ушли в равном счете – на 44-й минуте Тилль подал с углового, а Черноморец срезал мяч в собственные ворота.
Ну а на 62-й минуте после шикарной передачи Тилля с нескольких метров Наумец, который только вышел на замену, расстрелял ворота.
А еще через 5 минут Эйнел создал серьезную заявку на итоговую поебеду - после передачи Яшари из-за пределов штрафной пробил в дальний угол. 1:3 в матче.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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