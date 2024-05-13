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Заря забила быстрый гол Вересу, осложняя задачу ровенчанам в борьбе за выживание

Премьер-лига
Обновлено

Яцык выдал уже на 9-й минуте

Заря забила быстрый гол Вересу, осложняя задачу ровенчанам в борьбе за выживание

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

В заключительном матче 28-го тура УПЛ "Заря" принимает "Верес".

Луганчане начали с места в карьер и забили уже на 9-й минуте. Яцык принял на грудь неудобную передачу Ндура, прикрыл мяч от двоих защитников и переиграл голкипера один в один. Продемонстрировал свое индивидуальное мастерство пятый номер "Зари".

1:0 и проблемы для "Вереса", который отчаянно борется за выживание.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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