Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заря забила быстрый гол Вересу, осложняя задачу ровенчанам в борьбе за выживание
Яцык выдал уже на 9-й минуте
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
В заключительном матче 28-го тура УПЛ "Заря" принимает "Верес".
Луганчане начали с места в карьер и забили уже на 9-й минуте. Яцык принял на грудь неудобную передачу Ндура, прикрыл мяч от двоих защитников и переиграл голкипера один в один. Продемонстрировал свое индивидуальное мастерство пятый номер "Зари".
1:0 и проблемы для "Вереса", который отчаянно борется за выживание.
Напомним, что UA-Футбол ведет
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Лунин принял окончательное решение о своем будущем в Реале
- Александр Усик - Тайсон Фьюри. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию поединка за звание абсолютного чемпиона
- Финалы Кубков Украины и Италии, развязки в нескольких топ-лигах. Расписание футбола на 13 – 19 мая
- Шахтар - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка нападающего, который подарил Реалу финал ЛЧ. ФОТО
- Команда даже за пределами поля. Футболисты Шахтера устроили двойное свидание. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн