Заря забила быстрый гол Вересу, осложняя задачу ровенчанам в борьбе за выживание

В заключительном матче 28-го тура УПЛ "Заря" принимает "Верес".

Луганчане начали с места в карьер и забили уже на 9-й минуте. Яцык принял на грудь неудобную передачу Ндура, прикрыл мяч от двоих защитников и переиграл голкипера один в один. Продемонстрировал свое индивидуальное мастерство пятый номер "Зари".

1:0 и проблемы для "Вереса", который отчаянно борется за выживание.