УПЛ. Заря - Верес 1:1. Ровенчанам везет

Было видно с самого старта, что луганчане сделали ставку на быстрый гол. Так и получилось. Номинальные хозяева провели стремительную атаку буквально в несколько касаний. Яцык классно обработал грудью неудобную передачу от Ндура, прикрыл мяч корпусом от двух защитников и отправил снаряд мимо Ющишина.

После этого "Заря" уже действовала по максимально удобному для себя сценарию. В общем, в первом тайме, луганчане однозначно выглядели солиднее. Даже без мяча команда Юрия Коваля контролировала ход и темп матча, направляя ровенчан в нужное ей русло. Хозяева довольно неплохо комбинировали и часто находили свободные зоны за спинами гостей.

Очень понравилась работа атакующего дуэта футболистов в черной форме при обороне собственных ворот. Ндур и Герреро не чурались отрабатывать назад и помогать своим партнерам. Да и в последней трети поля соперника легионеры "Зари" действовали активно. В частности, на экваторе первых 45 минут тот же Ндур мог удваивать преимущество луганского коллектива в счете. Сенегалец не встретил сопротивления со стороны защитников "Вереса", но пробил выше.

На прагматичность хозяев "Верес" отвечал собственной интертностью. Из опасного со стороны ровенчан можно выделить разве что эпизод с участием Гайдучика после стандарта, но тогда вовремя успел подстраховать Джордан.

Пауза между таймами была призвана помочь Олегу Шандруку найти тот самый рычаг или механизм, который поможет его команде перевернуть ход событий на поле. Однако, к сожалению, на первый взгляд особо ничего не изменилось. Даже наоборот. Еще с большей силой начали давить именно подопечные Коваля. Вскоре после перерыва Антюх мог забивать второй мяч "Зари", но не использовал убийственную возможность.

Однако, в итоге сработало извечное футбольное правило: "Не забиваешь ты - забивают тебе". Именно ровенчанам удалось прогрызть оборону соперника. Этот гол совершенно не вытекал из логики игры, но кого это интересует - счет на табло. Дахновский поборолся в отборе, выполнил верховую подачу в штрафную, а вышедший на замену Шастал сумел продавить Вантуха и заставить того направить мяч в собственные ворота. Досадная срезка от Романа на самом деле, он сегодня выглядел достойно.

А вот уже после этого все быстро изменилось и более-менее игра выровнялась. Однако, опять же, ненадолго. Опять опаснее и увереннее действовала "Заря". Еще один огненный шанс упустил Герреро. Партнеры вывели панамца на свидание со стражем ворот гостей, но Ющишин продемонстрировал монструозную реакцию и в очередной раз был непревзойденным.

Ближе к финальному свистку тот же Герреро снова мог выводить свою команду вперед. На этот раз Эдуардо создал себе момент сам и нашел шанс для удара, но мяч разминулся со стойкой. В концовке луганчане имели еще возможности, но так и закончили - 1:1.

"Заря" создала значительно больше, выглядела интереснее, однако не сумела реализовать свое статистическое преимущество. У "Вереса" кроме нескольких неплохих подач и вспомнить больше нечего. В любом случае, команда Шандрука добывает один очень важный в контексте борьбы за сохранение прописки балл. Ну а коллектив Коваля по сути уберегает себя от теоретического попадания в зону переходных матчей.

Фото: Алина Ерофеева / UA-Футбол

Матч 28-го тура УПЛ сезона 2023/24

Понедельник. 13-е мая

Киевская область, "Арена Левый берег"

"Заря" - "Верес" 1:1

Голы: Яцик 9 - Вантух 60 (автогол)

"Заря": Сапутин - Вантух, Джордан, Бутко (к), Кирюханцев (Горбач 69) - Башич - Антюх, Мишнев (Мичин 69), Яцык (Чурко 89), Герреро - Ндур (Жан Клод 61).

Запасные: Мацапура (в), Набит (в), Жан Клод, Бенедюк, Бугай, Головкин, Горбач, Жуниньо, Мичин, Слесар, Хахлев, Чурко.

Главный тренер - Юрий Коваль.

"Верес": Ющишин - Смиян, Вовченко, Курко, Гакман - Кучеров, Клец (Кухарук 85) - Шарай (Шастал 46), Сикейра (Мрвалевич 81), Дахновский (Янаков 81) - Гайдучик (Морозко 64).

Запасные: Когут (в), Банада, Жулио Сезар, Кухарук, Кучеренко, Мельник, Морозко, Мрвалевич, Шастал, Шевченко, Шестаков, Янаков.

Главный тренер - Олег Шандрук.

Предупреждения: Вантух 55.

Арбитр - Дмитрий Кубряк.