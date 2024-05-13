Руководство Зари оставит у руля команды тандем Коваль-Бартулович

В " Заре " в летнее межсезонье не планируется серьезных изменений, сообщает ТаТоТаке.

По данным источника, во главе команды останется тренерский тандем из Юрия Коваля и Младена Бартуловича.

Также сообщается, что не смотря на то, что клуб должен получить солидный бонус от мадридского "Реала" за успехи Андрея Лунина, бюджет команды не претерпит существенных изменений.

В летнее межсезонье луганчане планируют провести в Словении. Кроме того, есть определенные наработки в селекционной работе.

Напомним, что с ноября 2023 года в "Заре" сформировался тренерский тандем Юрия Коваля и Младлена Бартуловича, которые сумели вывести Зарю из зоны вылета.

Сейчас луганчане занимают девятую позицию в турнирной таблице УПЛ, имея 31 зачетный балл в активе.