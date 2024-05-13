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Руководство Зари оставит у руля команды тандем Коваль-Бартулович

Премьер-лига
Обновлено

Президент клуба доволен работой тренерского штаба

Руководство Зари оставит у руля команды тандем Коваль-Бартулович

zarya-lugansk.com

Новина українською

В "Заре" в летнее межсезонье не планируется серьезных изменений, сообщает ТаТоТаке.

По данным источника, во главе команды останется тренерский тандем из Юрия Коваля и Младена Бартуловича.

Также сообщается, что не смотря на то, что клуб должен получить солидный бонус от мадридского "Реала" за успехи Андрея Лунина, бюджет команды не претерпит существенных изменений.

В летнее межсезонье луганчане планируют провести в Словении. Кроме того, есть определенные наработки в селекционной работе.

Напомним, что с ноября 2023 года в "Заре" сформировался тренерский тандем Юрия Коваля и Младлена Бартуловича, которые сумели вывести Зарю из зоны вылета.

Сейчас луганчане занимают девятую позицию в турнирной таблице УПЛ, имея 31 зачетный балл в активе.

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Заря (Луганск)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Gican85 (Киев)
13.05.2024 в 20:00
Патрик, Йовичевич?
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Комментарии 2
Gican85 (Киев)
13.05.2024 в 20:00
Патрик, Йовичевич?
Ответить
0
0
best climate (Одесса)
13.05.2024 в 20:46
Речь о селекционной работе новых суркисят подкинут
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