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Руководство Зари оставит у руля команды тандем Коваль-Бартулович
Президент клуба доволен работой тренерского штаба
zarya-lugansk.com
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По данным источника, во главе команды останется тренерский тандем из Юрия Коваля и Младена Бартуловича.
Также сообщается, что не смотря на то, что клуб должен получить солидный бонус от мадридского "Реала" за успехи Андрея Лунина, бюджет команды не претерпит существенных изменений.
В летнее межсезонье луганчане планируют провести в Словении. Кроме того, есть определенные наработки в селекционной работе.
Напомним, что с ноября 2023 года в "Заре" сформировался тренерский тандем Юрия Коваля и Младлена Бартуловича, которые сумели вывести Зарю из зоны вылета.
Сейчас луганчане занимают девятую позицию в турнирной таблице УПЛ, имея 31 зачетный балл в активе.
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