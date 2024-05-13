Вернидуб: Кривбасс уступил Днепру-1 и Полесью, но мы заслуженно выше их в таблице

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал домашний матч против "Полесья" (0:1) в 28 туре УПЛ .

- Хочу начать с того, что хоть команда сегодня и проиграла, я очень доволен, у меня хорошее настроение. То, чего мы достигли с "Кривбассом" за эти два года - результат тяжелой работы. Ребята выполнили свою работу и сделали это очень хорошо. Бронзовые награды достались нам по праву. Ведь не каждой команде, которая возвращается в элиту, удается за два года получить награды чемпионата. Большое уважение и благодарность всем работникам клуба: от рабочих базы до наших руководителей. У нас все еще впереди. Дальше будет трудно, ведь, постоянно об этом говорю, что завоевать что-то легче, чем отстоять этот успех в следующем сезоне.

Понимаю, сколько труда впереди. Будем думать теперь, как планируем играть в еврокубках. Всем большая благодарность. Мы прошли очень хороший путь. Да, мы уступили "Днепру-1", "Полесью". Это очень классные команды. Но мы выше их и это заслуженно. Относительно сегодняшней игры, то где-то провалы последние 10 минут. Перестроились, хотели сыграть в три защитника. Попробовали другую схему, но, возможно, этого не нужно было делать. Возможно, это моя ошибка, но на ошибках надо учиться и двигаться дальше.

- Последние два поражения - это отсутствие мотивации или какая-то усталость футболистов в конце сезона?

- Не готов ответить, ведь нужно все проанализировать. Что касается сегодняшней игры, то мы знали, что "Днепр-1" уступил "Александрии", и нас уже никто не подвинет с третьего места. Когда ребята это знают, то уже немножко другое дело. Относительно игры в Днепре, то там был равный матч. Сопернику немножко больше повезло. Но, не забывайте, что мы их уверенно переиграли дома - 3:0. Поражения всегда будут, это футбол. Главное, делать выводы и двигаться дальше. Без неудач не бывает побед. Тем более, у нас все же выбыли некоторые игроки: Клищук, Микитишин, Принс, Вакулко, Илич... Да, есть некоторые проблемы, но мы все равно даем возможность играть другим футболистам.

- Впереди два матча - "Динамо" и "Минай". Не планируете ротацию? Возможно, наигрывание молодых игроков.

- Для того, чтобы наигрывать молодых исполнителей, они должны этого заслуживать. Тем более с "Динамо", могут перегореть. Вот в прошлом году я давал шанс Карпусю. Где он сейчас? Вы видите, чтобы он играл за U-19? У меня есть тройка молодых футболистов, которые мне очень нравятся в "Кривбассе" U-19, им 17-18 лет. Но я не уверен, удастся ли им переход во взрослый футбол. Надо все делать постепенно. Возможно, лучше дать поиграть футболистам, которые с "Кривбассом" 1-2 года, и с которыми мы не будем продлевать контракты. Возможно, лучше им дать сыграть и отблагодарить за время, которое они провели в команде.

- Впереди - еврокубки. Готова ли наша команда к новому вызову?

- Трудный вопрос. Впереди - встреча с президентом клуба. Посмотрим: возможно, нам будут необходимы зарубежные сборы. Во-вторых, чемпионат заканчивается, и на наших игроков есть неплохой спрос. Понимаю руководство, ведь мы должны как брать новых футболистов, так и продавать и двигаться дальше. Если будут предложения, от которых невозможно отказаться, то какой смысл таких футболистов держать у нас.

- Дибанго вызывают в сборную Камеруна. Как вы к этому относитесь?

- Очень рад за него. Именно в "Кривбассе" его заметили и пригласили в сборную. А Камерун - это очень неплохая африканская национальная команда. Знаю, что он также счастлив этому факту. Знаю, что на Дибанго также есть спрос. Думаю, придет время, когда пожмем друг другу руки и отпустим в другой клуб, ведь он также хочет двигаться дальше. Время покажет.

- За кого будете болеть в финале Лиги Чемпионов?

- За "Реал". Тем более, там играет Лунин, желаю ему победить.