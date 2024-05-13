Тренер Полесья: Мы очень хорошо провели вчерашний отрезок матча

Главный тренер "Полесья" Сергей Шищенко прокомментировал матч против "Кривбасса" (1:0) в 28 туре УПЛ.

"Конечно, мы не ожидали такого затяжного матча. Анализ мы делали, и тех 37 минут, которые играли вчера - мы сделали анализ матча. Сделали коррективы, показали ребятам эти коррективы, которые мы вносили, и я очень благодарен ребятам за победу, важные 3 пункта потому, что мы боремся за еврокубки и нам нужны эти 3 очка.

Тяжелый матч, длинный, с переменным успехом он был у нас и инициатива у "Кривбасса", но мы справились и я очень благодарен футболистам за то, что мы победили сегодня и за те эмоции, которые у нас сейчас есть.

Непривычная схема для нас была, у нас есть определенные проблемы с составом, ребята были травмированы, заболели, поэтому нам пришлось играть в эту необычную для нас тактическую схему, но мы справились. Да, для "Кривбасса" это было неожиданно, но мы этим воспользовались и забили мяч и очень хорошо провели вчерашний отрезок матча. "Кривбасс" тоже внес коррективы, мы среагировали на это. Я очень благодарен, что у нас были хорошие переходы и могли еще забивать и очень хорошо сыграли в обороне.

Впереди еще 2 очень непростых матча с немотивированным "Шахтером", с мотивированным "Металлистом". Но и у нас есть мотивация для того чтобы двигаться к цели, которая у нас есть и к тем задачам, которые поставил президент", - сказал Шищенко.