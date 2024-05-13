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Буряк: Моя мечта - чемпионство и третья звезда на эмблеме Динамо

Премьер-лига
Обновлено

В этом сезоне Динамо снова без чемпионства

Буряк: Моя мечта - чемпионство и третья звезда на эмблеме Динамо

fcdynamo.com

Новина українською

Экс-игрок и тренер "Динамо" Леонид Буряк высказался о нынешнем положение вещей в клубе.

"По моему мнению, "Динамо" сейчас в поиске. Да, сейчас нет возможности приглашать зарубежных футболистов, которые могли бы усилить команду. Не потому, что мы не хотим, а потому что сейчас такое время. Надо набраться терпения и ждать побед, ведь у нас хорошие украинские футболисты.

Я свою мечту уже озвучил, надеюсь, что она воплотится в жизнь как можно скорее — чемпионство и третья звезда на эмблеме "Динамо", - рассказал Буряк.

Напомним, что в текущем сезоне "Динамо" проиграло чемпионство "Шахтеру".

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Леонид Буряк Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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