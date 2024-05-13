Автогол. Видео, как Верес сравнял счет в матче с Зарей

В заключительном матче 28-го тура УПЛ "Заря" принимает "Верес".

Луганчане начали с места в карьер и забили уже на 9-й минуте. Яцык принял на грудь неудобную передачу Ндура, прикрыл мяч от двоих защитников и переиграл голкипера один в один.

Однако после перерыва ровенчане отыгрались - Дахновский поборолся с Герреро и выдал пас на линию вратарской, где Шастал в борьбе с Вантухом заставил того срезать мяч в свои ворота. 1:1 к 61-й минтуе.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.