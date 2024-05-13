Цыганык: Металлист 1925 простимулировал Зарю в матче с Вересом

"Металлист 1295" простимулировал "Зарю" в матче 28-го тура УПЛ с "Вересом". Об этом сообщил журналист и комментатор Игорь Цыганык.

Как заявил источник, для луганчан были обещаны некоторые "поощрения".

Напомним, что матч закончился вничью 1:1 . "Заря" открыла счет в первом тайме, но "Верес" отыгрался после перерыва.

Отметим, что и "Металлист 1925" и "Верес" являются прямыми конкурентами в борьбе за выживание. "Заре", в свою очередь, в текущем чемпионате уже ничего не нужно.