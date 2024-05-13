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Цыганык: Металлист 1925 простимулировал Зарю в матче с Вересом

Премьер-лига

Стимуляция присутствует не только в борьбе за чемпионство

Цыганык: Металлист 1925 простимулировал Зарю в матче с Вересом

скриншот

Новина українською

"Металлист 1295" простимулировал "Зарю" в матче 28-го тура УПЛ с "Вересом". Об этом сообщил журналист и комментатор Игорь Цыганык.

Как заявил источник, для луганчан были обещаны некоторые "поощрения".

Напомним, что матч закончился вничью 1:1. "Заря" открыла счет в первом тайме, но "Верес" отыгрался после перерыва.

Отметим, что и "Металлист 1925" и "Верес" являются прямыми конкурентами в борьбе за выживание. "Заре", в свою очередь, в текущем чемпионате уже ничего не нужно.

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Заря (Луганск) Верес (Ровно) Металлист 1925 (Харьков)
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1 голосов
Источник:
Football Hub
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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белок (Харків)
13.05.2024 в 21:25
одна перемога за останні 16 матчів в чемпіонаті, а вони когось там стимулюють
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Комментарии 3
белок (Харків)
13.05.2024 в 21:25
одна перемога за останні 16 матчів в чемпіонаті, а вони когось там стимулюють
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0
2
белок (Харків)
13.05.2024 в 21:21
Треба було свою команду стимулювати, а не когось там. Тепер маючи попереду матч з Поліссям, коли у Вереса з Олександрією, сподіватись на перехідні матчі справа марна
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0
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best climate (Одесса)
13.05.2024 в 21:03
Как по игре Антюха с Герреро стимулировал Верес
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0
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