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Цыганык: Металлист 1925 простимулировал Зарю в матче с Вересом
Стимуляция присутствует не только в борьбе за чемпионство
скриншот
"Металлист 1295" простимулировал "Зарю" в матче 28-го тура УПЛ с "Вересом". Об этом сообщил журналист и комментатор Игорь Цыганык.
Как заявил источник, для луганчан были обещаны некоторые "поощрения".
Напомним, что
Отметим, что и "Металлист 1925" и "Верес" являются прямыми конкурентами в борьбе за выживание. "Заре", в свою очередь, в текущем чемпионате уже ничего не нужно.
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Источник:Football Hub
Опубликовал: Михаил Черныш
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белок (Харків)
13.05.2024 в 21:25
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