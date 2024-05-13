Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Друди является главным претендентом на пост тренера Полесья, - СМИ
А Сергей Шищенко будет его помощником
polissyafc.com
Житомирское "
Как сообщает "Футбол 24", на данный момент главным кандидатом на должность наставника Полесья является Дарио Друди, который недавно принял должность и.о. спортивного директора клуба.
А в его штаб могут войти тренер юношей "Днепра-1" Имад Ашур и нынешний и.о. главного тренера "Полесья" Сергей Шищенко.
Напомним, что ранее "Полесье" рассматривало Руслана Ротаня, Юрия Максимова и Романа Григорчука, но ни одна кандидатура не получила окончательного одобрения.
По ходу сезона житомирский клуб уволил Юрия Калитвинцева, и назначил и.о. Сергея Шищенко.
По итогам 28 тура команда идет на 6-м месте в турнирной таблице, имея в активе 46 очков.
Популярное сейчас
- Полесье не отпускает Кривбасс, Колос с новым тренером снова проигрывает. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Динамо вернулось в Лигу чемпионов. Первый взгляд на посев и потенциальных соперников в квалификации
- Кривбасс - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Шахтер – Динамо. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 28-го тура УПЛ
- Красотка дня. Обаятельная девушка одного из героев Байера в Лиге Европы. ФОТО
- Не пауки и не высота. Мудрик рассказал о своем самом большом страхе. ВИДЕО
Комментарии 2