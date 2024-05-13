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Друди является главным претендентом на пост тренера Полесья, - СМИ

Премьер-лига

А Сергей Шищенко будет его помощником

Друди является главным претендентом на пост тренера Полесья, - СМИ

polissyafc.com

Новина українською

Житомирское "Полесье" продолжает поиски нового главного тренера.

Как сообщает "Футбол 24", на данный момент главным кандидатом на должность наставника Полесья является Дарио Друди, который недавно принял должность и.о. спортивного директора клуба.

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А в его штаб могут войти тренер юношей "Днепра-1" Имад Ашур и нынешний и.о. главного тренера "Полесья" Сергей Шищенко.

Напомним, что ранее "Полесье" рассматривало Руслана Ротаня, Юрия Максимова и Романа Григорчука, но ни одна кандидатура не получила окончательного одобрения.

По ходу сезона житомирский клуб уволил Юрия Калитвинцева, и назначил и.о. Сергея Шищенко.

По итогам 28 тура команда идет на 6-м месте в турнирной таблице, имея в активе 46 очков.

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Полесье (Житомир) Дарио Друди
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Источник:
football24
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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adey (Korosten)
13.05.2024 в 23:26
ще є Френк Лемпард. у нього феноменальна статистика на посаді тренера.
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Комментарии 2
adey (Korosten)
13.05.2024 в 23:26
ще є Френк Лемпард. у нього феноменальна статистика на посаді тренера.
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best climate (Одесса)
13.05.2024 в 22:51
Может ещё есть кандидаты у которых кроме одного названия тренер есть регалии опыт и т.п.
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