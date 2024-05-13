Друди является главным претендентом на пост тренера Полесья, - СМИ

Житомирское " Полесье " продолжает поиски нового главного тренера.

Как сообщает "Футбол 24", на данный момент главным кандидатом на должность наставника Полесья является Дарио Друди, который недавно принял должность и.о. спортивного директора клуба.

А в его штаб могут войти тренер юношей "Днепра-1" Имад Ашур и нынешний и.о. главного тренера "Полесья" Сергей Шищенко.

Напомним, что ранее "Полесье" рассматривало Руслана Ротаня, Юрия Максимова и Романа Григорчука, но ни одна кандидатура не получила окончательного одобрения.

По ходу сезона житомирский клуб уволил Юрия Калитвинцева, и назначил и.о. Сергея Шищенко.

По итогам 28 тура команда идет на 6-м месте в турнирной таблице, имея в активе 46 очков.