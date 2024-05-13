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Матч 29-го тура Динамо - Кривбасс перенесен с воскресенья на субботу

Премьер-лига
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Обе команды уже не имеют турнирных задач

Матч 29-го тура Динамо - Кривбасс перенесен с воскресенья на субботу

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Матч 29-го тура УПЛ "Динамо" - "Кривбасс" состоится, не в воскресенье, 19 мая, а на день раньше.

Как сообщает пресс-служба киевского клуба, поединок состоится в субботу 18 мая. Игра пройдет на домашнем стадионе киевлян - "Динамо" им. В. Лобановского. Начало встречи - 15:30.

Клуб сообщает, что все уже приобретенные билеты на матч с датой 19.05.2024 являются действительными на 18.05.2024.

Если вы уже приобрели билеты на дату 19.05.2024 (воскресенье), но не сможете быть на стадионе 18.05.2024 (суббота), то в течение двух дней можно вернуть свои средства.

Напомним, что изначально все матчи 29-го тура УПЛ были запланированы на воскресенье и должны начаться в одно время.

Также отметим, что и "Динамо" и "Кривбасс" уже не имеют турнирных задач. За два тура до финиша чемпионата киевляне обеспечили себе 2-е место в итоговой таблице, а криворожцы – третье.

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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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