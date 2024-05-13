Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матч 29-го тура Динамо - Кривбасс перенесен с воскресенья на субботу
Обе команды уже не имеют турнирных задач
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Матч 29-го тура
Как сообщает пресс-служба киевского клуба, поединок состоится в субботу 18 мая. Игра пройдет на домашнем стадионе киевлян - "Динамо" им. В. Лобановского. Начало встречи - 15:30.
Клуб сообщает, что все уже приобретенные билеты на матч с датой 19.05.2024 являются действительными на 18.05.2024.
Если вы уже приобрели билеты на дату 19.05.2024 (воскресенье), но не сможете быть на стадионе 18.05.2024 (суббота), то в течение двух дней можно вернуть свои средства.
Напомним, что изначально все матчи 29-го тура УПЛ были запланированы на воскресенье и должны начаться в одно время.
Также отметим, что и "Динамо" и "Кривбасс" уже не имеют турнирных задач. За два тура до финиша чемпионата киевляне обеспечили себе 2-е место в итоговой таблице, а криворожцы – третье.
Популярное сейчас
- Полесье не отпускает Кривбасс, Колос с новым тренером снова проигрывает. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Кривбасс - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Александр Усик - Тайсон Фьюри. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию поединка за звание абсолютного чемпиона
- Шахтер – Динамо. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 28-го тура УПЛ
- Красотка дня. Обаятельная девушка одного из героев Байера в Лиге Европы. ФОТО
- Не пауки и не высота. Мудрик рассказал о своем самом большом страхе. ВИДЕО