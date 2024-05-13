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Бартулович - о матче с Вересом: Надо было забивать второй гол и спокойно доигрывать игру

Премьер-лига
Обновлено

Заря открыла счет в матче с Вересом, но не удержала его

Бартулович - о матче с Вересом: Надо было забивать второй гол и спокойно доигрывать игру

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Тренер "Зари" Младен Бартулович поделился мыслями о матче 28-го тура УПЛ с "Вересом" (1:1).

- Очень жаль, что не удалось победить сегодня. Было достаточно моментов. Надо забивать второй гол и спокойно доигрывать игру.

В перерыве говорили, что нужно забивать, надо играть агрессивнее. Начали неплохо, но потом пропустили.

Даже после этого должны были выигрывать встречу. В результате - ничья. Подвела реализация.

- Не играл Батагов. В связи с этим, оцените игру центральных защитников?

- У Батагова небольшое повреждение. Не хотели рисковать. По моему мнению, хорошо сыграли и Батагов и Джордан.

- В этом сезоне "Заря" все свои вопросы решила. Рассчитываете ли вы на арендованных игроков в следующем?

- Впереди две игры. Задача - выигрывать в каждом поединке. Арендованные важны для нас. Посмотрим, как эти вопросы решатся в следующем сезоне.

- Рассчитываете ли вы на Хахлева в следующем чемпионате? Он почти не играет.

- Почему не играет? Он играл в двух последних поединках. У него контракт с нашей командой.

- Насколько выбыли Батагов и Боль?

- Надеемся, что Арсений Батагов сыграет в двух последних матчах. А вот Антон Боль не выйдет на поле до конца сезона.

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Источник:
ФК Зоря
Опубликовал: Михаил Черныш
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