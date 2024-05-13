Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бартулович - о матче с Вересом: Надо было забивать второй гол и спокойно доигрывать игру
Заря открыла счет в матче с Вересом, но не удержала его
Фото: ФК Динамо Київ
Тренер "Зари" Младен Бартулович поделился мыслями о
- Очень жаль, что не удалось победить сегодня. Было достаточно моментов. Надо забивать второй гол и спокойно доигрывать игру.
В перерыве говорили, что нужно забивать, надо играть агрессивнее. Начали неплохо, но потом пропустили.
Даже после этого должны были выигрывать встречу. В результате - ничья. Подвела реализация.
- Не играл Батагов. В связи с этим, оцените игру центральных защитников?
- У Батагова небольшое повреждение. Не хотели рисковать. По моему мнению, хорошо сыграли и Батагов и Джордан.
- В этом сезоне "Заря" все свои вопросы решила. Рассчитываете ли вы на арендованных игроков в следующем?
- Впереди две игры. Задача - выигрывать в каждом поединке. Арендованные важны для нас. Посмотрим, как эти вопросы решатся в следующем сезоне.
- Рассчитываете ли вы на Хахлева в следующем чемпионате? Он почти не играет.
- Почему не играет? Он играл в двух последних поединках. У него контракт с нашей командой.
- Насколько выбыли Батагов и Боль?
- Надеемся, что Арсений Батагов сыграет в двух последних матчах. А вот Антон Боль не выйдет на поле до конца сезона.
Популярное сейчас
- Полесье не отпускает Кривбасс, Колос с новым тренером снова проигрывает. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Динамо вернулось в Лигу чемпионов. Первый взгляд на посев и потенциальных соперников в квалификации
- Александр Усик - Тайсон Фьюри. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию поединка за звание абсолютного чемпиона
- Шахтер - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Красотка дня. Обаятельная девушка одного из героев Байера в Лиге Европы. ФОТО
- Роскошная красотка променяла легенду Дортмунда на другого футболиста, который моложе ее на 18 лет. ФОТО