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Николини: Бондаренко - сильнейший украинский игрок на перспективу
Тренер Шахтера поговорил о перспективах молодежи команды
shakhtar.com
Тренер по физической подготовке "
- На мой взгляд, Бондаренко - сильнейший украинский игрок на перспективу, надеюсь и верю, что он скоро пробьется в сборную свое страны. Он очень сильный, физически развит, много бегает и быстр. У него есть видение игры, которое есть у немногих. Он все предвидит, зачищает все мячи, добирается до ворот и делает много результативных передач. Он уже сформировавшийся игрок, приятно наблюдать, как он играет и тренируется. Бондаренко - один из драгоценных камней в нашей короне, мой ученик.
- Кого еще можете выделить?
- Вратарь Ризник: заменить такого феномена, как Трубин, было непросто, он провел отличный сезон, очень надежный в свои 25 лет. Защитники Конопля, Бондарь и Матвиенко обеспечили редкую стабильность, все они игроки сборной. На левом фланге качество показали Педриньо и Азаров.
Еще одна наше отличное решение – перевод Крыськива в полузащиту: Степаненко много отдал «Шахтеру», но он уже возрастной игрок, нам нужно было найти замену, и мы это сделали, переведя Крыськива чуть назад. Вместе с Бондаренко и Судаковым он образует феноменальную полузащиту.
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